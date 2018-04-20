HABER

"Kalp için pedal çevirdiler"

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

MEDICANA International İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi 09-15 Nisan Kalp Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığı için hareket etmenin önemine vurgu yapmak için bisiklet turu düzenledi.

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA International İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi 09-15 Nisan Kalp Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığı için hareket etmenin önemine vurgu yapmak için bisiklet turu düzenledi. Medicana International İstanbul Hastanesi önünden hareket eden yaklaşık 50 bisikletli Beylikdüzü'nde yer alan Yaşam Vadisi Parkı'na gitti ve burada bisikletleriyle tur attı. 'Kalbin İçin Pedal Çevir' sloganıyla yola çıkılan etkinlik bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. "KALBİMİZ İÇİN BİSİKLETE BİNELİM, YÜRÜYELİM, YÜZELİM" 7 kilometrelik bir parkurda gerçekleşen bisiklet turunun ardından konuşan Medicana International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal günde en az 10 bin adım atılmasının ve kalp sağlığı için hareket etmenin önemli olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Kalp hastalıkları için en önemli risk faktörleri aşırı kilo, yüksek kan basıncı ve şeker hastalığıdır. Bunlar da egzersiz ile çoğu zaman düzeltilebiliyor. Egzersiz yaptığımız zaman kan yağlarımız normale geliyor, şekerimiz daha düzene giriyor, kan basıncımız düzelebiliyor ve aşırı kilolarımızdan kurtulabiliyoruz. Vücudumuzdaki en hareketli organ kalptir. Kalp hareket etmediği zaman hayat sonlanıyor. Kalp sağlığını devam ettirebilmek için bizim de hareket etmemiz lazım. Bisiklete binmek de yürümek gibi, yüzmek gibi bütün vücut kaslarımızı çalıştıran en önemli egzersizlerimizden biridir. Bisiklete bindiğimiz zaman kan basıncımız düşüyor, kalbe giden kan miktarı artıyor ve vücudun oksijenlenmesi artıyor. Kalbimizin işi artmış gibi görünse bile kalp sağlığı bu şekilde, kalbe zarar veren etkenler ortamdan uzaklaştırıldığı için sağlanmış oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca pedal çevirelim ve bisiklete binelim."

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.