Kalp kasındaki kalınlaşmaya ameliyatsız çözüm

Doç. Dr. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp kasında kalınlaşmanın yaklaşık 10 binde 2 ile 500'de 1 görülen genetik bir hastalık olduğunu söyledi.

Şimşek tarafından gerçekleştirilen yöntemle kasıktaki atar damardan girilerek kalbi besleyen damarlara ulaşıldı, böylece kalınlaşan ve kalbin rahat boşalmasına engel olan, adaleyi besleyen damara alkol verilerek sorun giderildi. Sağlığına kavuşan Güneş, yöntemin uygulanmasından 2 gün sonra taburcu edildi.

Doç. Dr. Hakkı Şimşek tarafından tetkikleri yapılan Güneş'e açık ameliyata gerek olmadığı, "septal ablasyon" yöntemi ile tedavisinin mümkün olduğu söylendi.

O günden bu yana başvurduğu hastanelerde açık kalp ameliyatı önerilen Güneş, son olarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesine müracaat etti.

Hastalığın, kalp duvarlarındaki kalınlaşmanın, kanın vücuda pompalanmasını engellemesiyle nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı ve ritm bozukluğu ile belirti verdiğini ifade eden Şimşek, sorunun ilaç, cerrahi müdahale ya da son günlerde öne çıkan "septal ablasyon" denilen yöntemle tedavi edilebildiğini belirtti.

Şimşek, Güneş'e ilk etapta ilaç tedavisine başladıklarını ancak şikayetlerde azalmaya olmayınca müdahale kararı aldıklarını aktararak, "Birkaç merkezde cerrahi önerilmiş. Cerrahi ilk basamakta düşünülmesi gereken bir yöntem olmakla birlikte ciddi anlamda komplikasyon riski de olan bir tedavi yöntemi." dedi.

"Septal ablasyon" yönteminde, kateter ile kalbe girilip daralma yapan kalp kası bölgesini besleyen damarın tespit edilerek balonla tıkandığını, çok kontrollü bir şekilde alkol verilerek o bölgedeki kas kitlesinin inceltilmesiyle kalbin çıkış yolundaki darlığın azaltıldığını aktaran Şimşek, Güneş'in de bu yöntemle tedavisinin sağlandığını kaydetti.

Şimşek, yöntemi başarılı bir şekilde uyguladıklarını anlatarak, hastanın şikayetlerinde ciddi bir gerileme olduğunu ve özellikle çarpıntı sorununun tamamen geçtiğini belirtti.