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Kalp kasındaki kalınlaşmaya ameliyatsız çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da genetik kalp rahatsızlığı için açık kalp ameliyatı önerilen Murat Güneş, bu organdaki kas kalınlaşmasının kateter ile girilerek giderilmesine dayanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu - Doç. Dr. Şimşek: - "Yaptığımız müdahale ile hastayı, uyutmadan, herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaksızın iki gün sonra şifa ile evine taburcu ettik" - Güneş: - "Bu uygulama beni açık kalp ameliyatından kurtardı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kalp kasında kalınlaşma olduğu tespit edilen Murat Güneş, açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Güneş'e (33) yaklaşık 4 yıl önce nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı şikayetiyle gittiği bir hastanede, doğuştan kalp kası kalınlaşması anlamına gelen "hipertrofik kardiyomiyopati" teşhisi konuldu.

O günden bu yana başvurduğu hastanelerde açık kalp ameliyatı önerilen Güneş, son olarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesine müracaat etti.

Doç. Dr. Hakkı Şimşek tarafından tetkikleri yapılan Güneş'e açık ameliyata gerek olmadığı, "septal ablasyon" yöntemi ile tedavisinin mümkün olduğu söylendi.

Şimşek tarafından gerçekleştirilen yöntemle kasıktaki atar damardan girilerek kalbi besleyen damarlara ulaşıldı, böylece kalınlaşan ve kalbin rahat boşalmasına engel olan, adaleyi besleyen damara alkol verilerek sorun giderildi. Sağlığına kavuşan Güneş, yöntemin uygulanmasından 2 gün sonra taburcu edildi.

Doç. Dr. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp kasında kalınlaşmanın yaklaşık 10 binde 2 ile 500'de 1 görülen genetik bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığın, kalp duvarlarındaki kalınlaşmanın, kanın vücuda pompalanmasını engellemesiyle nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı ve ritm bozukluğu ile belirti verdiğini ifade eden Şimşek, sorunun ilaç, cerrahi müdahale ya da son günlerde öne çıkan "septal ablasyon" denilen yöntemle tedavi edilebildiğini belirtti.

Şimşek, Güneş'e ilk etapta ilaç tedavisine başladıklarını ancak şikayetlerde azalmaya olmayınca müdahale kararı aldıklarını aktararak, "Birkaç merkezde cerrahi önerilmiş. Cerrahi ilk basamakta düşünülmesi gereken bir yöntem olmakla birlikte ciddi anlamda komplikasyon riski de olan bir tedavi yöntemi." dedi.

"Septal ablasyon" yönteminde, kateter ile kalbe girilip daralma yapan kalp kası bölgesini besleyen damarın tespit edilerek balonla tıkandığını, çok kontrollü bir şekilde alkol verilerek o bölgedeki kas kitlesinin inceltilmesiyle kalbin çıkış yolundaki darlığın azaltıldığını aktaran Şimşek, Güneş'in de bu yöntemle tedavisinin sağlandığını kaydetti.

Şimşek, yöntemi başarılı bir şekilde uyguladıklarını anlatarak, hastanın şikayetlerinde ciddi bir gerileme olduğunu ve özellikle çarpıntı sorununun tamamen geçtiğini belirtti.

"Yaptığımız müdahale ile hastayı, uyutmadan, herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaksızın iki gün sonra şifa ile evine taburcu ettik." diyen Şimşek, herhangi bir anestezi veya yoğun bakım takibinin gerekmediğini vurguladı.

Şimşek, bu sayede cerrahi yönteme göre bu tedavinin ne kadar konforlu olduğunun da ispatlandığını aktararak, "Hastanemizde kardiyoloji açısından her hastalığın tedavisi mümkün. Tıbbi cihaz ve donanım açısından hiçbir eksiklik yok. Kardiyoloji alanında tüm hastalıkların tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır." diye konuştu.

Güneş de, uygulanan tedavi ile şikayetlerinden kurtulduğunu belirtti.

Açık kalp ameliyatı olması halinde 2-3 ay hastanede kalmak zorunda olacağını dile getiren Güneş, "İşimden olacaktım. Bu uygulama beni açık kalp ameliyatından kurtardı." ifadelerini kullandı.

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