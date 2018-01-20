Kalp krizi, kadınlarda 1.5 kat daha ölümcül

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - UZMANLAR, kadınlarda kalp krizinde klasik belirtiler olan göğüs, sırt, çene ve kol ağrılarının görülmediğini, bu nedenle de kadınların acil servise başvurmayı geciktirdiğini belirtti. Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat ölümcül olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun nedeninin de acil servise geç başvuru olduğunu vurguladı.

Özel OFM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu, klasik kalp krizi belirtilerinin göğüste, kollarda, sırtta künt ağrılar ile çeneden iki kola yayılan ağrı olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Yanıkoğlu, kadınların yüzde 50'sinde krize yakın dönemde ve kriz anında göğüs ağrısı olmadığını kaydetti. Kadınlarda kalp krizi belirtilerinin sıklıkla nefes darlığı, açıklanamayan yorgunluk ve uykusuzluk olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yanıkoğlu, "Klasik belirtiler, yani tipik olarak acil servise getiren göğüs ağrısı olmadığı için kadınlarda durum ötelenebiliyor ve geç tanı alabiliyor" dedi. Kadınlarda kalp krizi belirtileri olan yorgunluk ve nefes darlığının zaman zaman farklı nedenlerle de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Ancak her insanın bir efor kapasitesi vardır. Eğer günlük işleri aksatacak kadar, daha önce rahatlıkla yapılan biri işi yaptırmayacak şekilde ağır bir yorgunluk, nefes darlığı yakınmaları varsa bu kalp krizi belirtileridir" diye konuştu.