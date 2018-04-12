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Kalp nakli olduğu hastanede doğum yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Hastanesinde 15 yıl önce kalp nakli olan Şahan, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor - Üç kilogram ağırlığında doğan bebeğe Yiğit Efe adı verildi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karçaaltıncaba: - "Böbrek nakli sonrası gebelik vakasını çok görüyoruz fakat kalp nakli sonrası doğum yapan hastamız Türkiye'de ilk vaka" - Hasta Şahan: - "Anne olabileceğimi hiç düşünmemiştim ama kısmet oldu. Eşim ilk duyduğunda inanmadı. Ancak doktordan öğrenince inandı"

Gazi Üniversitesi Hastanesinde 15 yıl önce kalp nakli olan Hilal Şahan, doğum yaptı. Şahan'ın doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Karçaaltıncaba, kalp nakli sonrası doğum yapan hastanın Türkiye'de bir ilk olduğunu açıkladı.

Şahan'a 2003 yılında Gazi Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, Prof. Dr. Dilek Erer ve ekibi tarafından, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir teknikle kalp nakli yapıldı.

Beş yıldır çocuk sahibi olmak isteyen 30 yaşındaki Şahan, doktorların gözetiminde geçirdiği hamilelik sürecinin ardından, Türkiye'de Yiğit Efe ismini verildikleri, 3 kilogram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahan'ın 15 yıl önce kalp rahatsızlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Normalde 25 olması gereken akciğer basıncının hastada 45 olduğunu gördüklerini belirten Özdoğan, "Kalp nakledildiğinde basınç 50'nin üzerine çıkarsa hasta hayatını kaybeder. Hastada ameliyat sırasında basıncın 75 olduğunu, kalbin de çalışmadığını gördük. Kalbi nakledersek hasta yaşamayacaktı. Geliştirdiğimiz bir teknikle kalbi naklettik. Bu teknik literatürde dünyada ilk vaka olarak yerini aldı. Hastamız hamile kaldı ve dün sağlıklı şekilde doğum yaptı."

Özdoğan, Şahan'ın sağlıklı şekilde doğum yapmasının da Türkiye'de ilk olduğuna işaret etti.

- "Türkiye'de bir ilk"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Karçaaltıncaba da "Böbrek nakli sonrası gebelik vakasını çok görüyoruz fakat kalp nakli sonrası doğum yapan hastamız Türkiye'de ilk vaka." dedi.

Gebelikte kalbin ciddi adaptasyon geçirdiğini anlatan Karçaaltıncaba, aynı zamanda kalp hastaları ağır ilaçlar kullandığı için bu durumun anne ve bebek açısından ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti.

Gebelik sürecinin sağlıklı geçmesi için ilaçların dozunu dikkatli ayarladıklarını aktaran Karçaaltıncaba, "Gebelik esnasında ciddi bir durumla karşılaşmadık. Bunun nedeni hastanın gebelik öncesi kalple olan uyumunun iyi olmuş olmasıydı. Bebek, 38. haftada üç kilogram ağırlığında dünyaya geldi. Doğum sonrası takipler de önemliydi. Çünkü doğum sonrası kalbe aşırı yük binebilirdi. Şu an anne de bebeği de sağlıklı." diye konuştu.

- "Anne olabileceğimi hiç düşünmemiştim"

Hasta Hilal Şahan, evlendikten 5 yıl sonra hamile kaldığını söyledi.

Hamilelik sürecini anlatan Şahan, "Anne olabileceğimi hiç düşünmemiştim ama kısmet oldu. Eşim ilk duyduğunda inanmadı. Ancak doktordan öğrenince inandı. Hamilelikte normal bir süreç yaşadım. Kontrollerim devam ediyor. Organ bağışı olmasaydı asla hayatta olmazdım. Bağışta bulunan aileye ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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doğum Gazi Üniversitesi Hastanesi nakil

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