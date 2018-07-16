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Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kalp rahatsızlığı belirtileri kalp krizine karşı önlem almanızı sağlayabilir. Bu sebeple kalp rahatsızlıkları nasıl anlaşılır sorusunun cevabı büyük önem taşımaktadır. Pek çok hastalık gibi kalp rahatsızlığı da bazı belirtilerle anlaşılmaktadır. Peki kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

İşte günlük hayat içerisinde çoğu kez karşılaşılan ama fark edilse de önemsenmeyen kalp rahatsızlığı belirtileri...

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