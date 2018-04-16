Kalp sağlığı için 7 altın kural

Artık insan ömrünün 100 yıl olacağının öngörüldüğünü belirten Güler, "Peki biz bu ömre ulaşabilir miyiz? Kalp sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?" sorusuna, "Hekim sizin yaşınıza, cinsiyetinize, aile hikayenize hiç bir şey yapamaz. Bunlar değiştirilemez risk faktörleridir. Bunların dışında bir de kurallara uyduğunuz zaman sizin değiştirebileceğiniz risk faktörleri var. Alkol ve sigara kullanımı, tansiyon, şişmanlık vs.Bunlar değiştirilebilir risk faktörleridir. Kalp sağlığını korumak için 7 altın kural var. Bunlar; tütün ürünlerinden uzak durmak, günlük fiziksel aktivite, kalp dostu diyet uygulamak, uygun vücut kilosunu bulmak, tansiyonu kontrol altında tutmak, kolesterolden korunmak ve kan şekerini düşürmek. Yani her şey kendi elimizde. Aklımızı kullanarak ömrümüzü uzatmamız mümkün" cevabını verdi.

ELEKTRONİK SİGARA KANDIRMACA

Kalp sağlığının korunması ile ilgili olarak tütün ürünlerine özel bir başlık açan Doç. Dr. Gamze Babur Güler, "Günümüzde artık sigaranın kanser yaptığını, kalp hastası yaptığını hepimiz biliyoruz. Sigarayı bıraktığınız zaman ilk 3 yıl kalp krizi riskini yüzde 30 azaltıyorsunuz. Bu çok ciddi bir oran" dedi.

Elektronik sigaraların tamamen bir kandırmaca olduğunu kaydeden Güler, "Bu ürünlerde de tütünde olduğu oranlarda olmasa da zararlı maddelerin büyük bir kısmı var. Ancak bu elektronik sigaraların ayrı bir riski daha var. Kullanıcı kendisini güvende hissettiği için daha çok içiyor ve belki de sigaradan daha çok zararlı madde alıyor. Bu sebeplerle biz hekimler kesinlikle ne sigarayı, ne de elektronik sigarayı önermiyoruz" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)