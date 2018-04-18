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Kalp Sağlığına dikkat çektiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla Sanko Park AVM’de bilgilendirme stantı kurulduKalp Sağlığı Haftası dolayısıyla Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından Sanko Park AVM’de kalp sağlığı anlatıldı.

Kalp Sağlığına dikkat çektiler

Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla Sanko Park AVM’de bilgilendirme stantı kuruldu
Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından Sanko Park AVM’de kalp sağlığı anlatıldı. Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu standa gelen ziyaretçilere kalp sağlığı hakkında bilgi verdi. Hemşire yardımıyla gelen misafirlerimizin tansiyon, şeker ve pulse oksimetre ölçümü de yapılan etkinlik 2 gün boyunca sürdü.
Kalp Sağlığı ile ilgili tüyolar veren Keçeoğlu, “Sağlıklı kalp için yediğimiz besinlerin az yağlı, protein kaynaklı olması yaşam kalitemizi artırdığı gibi kalp sağlığında da gereklidir. Kontrollü tuz tüketiminin kalp için önemli faktördür. Ayrıca sağlıklı kalp için stresten olabildiğince uzak durmak gereklidir" dedi.

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