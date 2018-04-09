Kalp ve akciğer hastalıklarına egzersizli rehabilitasyon

Medicana Bursa Hastanesi fizik tedavi kliniğinde, kalp ve akciğer hastalarına yaptırılan çeşitli egzersizler sayesinde yaşamsal fonksiyonları ölçülerek, günlük yaşantılarında daha aktif olmaları ve başkalarına bağımlılıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Kalp ve akciğer hastalarının egzersiz sırasında kalp ritimlerini, nabızlarını, oksijen düzeylerini ve kan basıncını yakından gözlemlediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Özlem Solak, bu sayede egzersiz sırasında oluşabilecek herhangi bir sorunu hemen fark edebildiklerini söyledi. Solak, "Hastalar günlük yaşamlarında daha rahat oluyorlar, daha aktif bir şekilde hayata katılabiliyorlar ve böylelikle diğer kişilere bağımlılıkları azalıyor. Bu ünitede kalp hastalığı olan yani kalp krizi geçirmiş, damar sertliği olan, balon (stent) uygulanmış, bypass ameliyatı olmuş, kapak cerrahisi geçirmiş hastalar ve hipertansiyon hastalarına yönelik rehabilitasyon uygulamaları yapmaktayız. Kardiyak rehabilitasyon sayesinde hastaların fonksiyonel kapasiteleri gelişir ve günlük yaşamda bu hastalıklara bağlı ortaya çıkabilecek nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda yorgunluk gibi şikayetlerinin daha azaldığını görmekteyiz. Kalp hastalarının aerobik egzersizlerle kalp krizi veya kalp hastalığı nedeniyle ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 20-25 oranında azalmaktadır. Ayrıca tekrar ölümcül olmayan kalp krizi geçirme riskinin de kardiyak rehabilitasyon programına girmiş hastalarda önemli bir ölçüde azaldığını gözlenmektedir" dedi.

Akciğer hastalığı olan kişilerin fonksiyonel kapasitelerini artırmaya yönelik Pulmoner rehabilitasyon çalışmaları uyguladıklarını bildiren Doç. Dr. Solak, "Pulmoner rehabilitasyon kapsamında daha çoğunlukla kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşektazi, astım gibi akciğer hastalığı olan kişilere yönelik rehabilitasyon uygulamaları var. Burada biz daha çoğunlukla aerobik egzersizleri yani kol ve bacak gibi büyük kas gruplarını çalıştırdığımız, dayanıklılık egzersiz programları uygulamaktayız. Öncesinde fitness salonunda kol ve bacağa yönelik güçlendirme eğitimi ve ısınma programı, ardından hastaları bisikletlerle yaptığımız aerobik dayanıklılık egzersiz programına dahil etmekteyiz. Bu program sayesinde hastaların fonksiyonel kapasiteleri daha iyi gelişmekte ve günlük yaşamda bu hastalıklara bağlı ortaya çıkabilecek nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda yorgunluk gibi şikayetlerinin daha azaldığını görmekteyiz. Bunun da hastalar üzerinde faydaları oluyor" diye konuştu.