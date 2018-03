Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder, “Varis oluşumunu engellemek için spor yapın, kilo almayın, çok sıcak banyo yapmayın, uzun süre güneşte kalmayın, sigaradan uzak durun, yüksek topuklu ayakkabı giymeyin, sabit bir şekilde uzun süre ayakta veya oturur pozisyonda durmayın, bacak bacak üstüne atmayın ve her fırsatta bacakları yukarı kaldırarak uzanıp dinlendirin” dedi. VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Opr. Dr. Tolga Önder, varis çeşitleri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Varisin oluşma nedenlerine değinen Tolga Önder, “Varisin neden olabileceği en önemli sorun varislerin içinde pıhtı oluşmasıdır. Varisli damarlar içinde kan akımı yavaşladığı için diğer bazı faktörlerinde etkisi ile pıhtı oluşabilir. Ağrı, kızarıklık ve şişlik ile karakterize olan ve iyileşmesi haftalar süren bu durum flebit olarak bilinir. Bazen pıhtı varisli damarlardan daha derindeki ana toplardamarlara ulaşıp bu damarları tıkar ve durum ‘derin ven trombozu’ olarak ifade edilir. Bu durumda pıhtının akciğere gidip akciğer damarlarını tıkaması (akciğer embolisi) ve nadiren ölüme kadar yol açabilen sorunlar oluşturması mümkündür. Varis tedavisinin amaçları varise neden olan ama hastanın genelde farkında olmadığı yetmezlikli damarı ve hastanın şikayetçi olduğu varisleri ortadan kaldırmaktır. Varise neden olan yetmezlikli damar genellikle kasık ile ayak bileği arasında yer alan safen toplar damarıdır. Eskiden anestezi altında cerrahi olarak yapılan ağrılı, zahmetli işlem yerini lazer, radyofrekans, yapıştırıcı veya köpük gibi endovenöz yöntemlere bırakmıştır. Bu yöntemlerle hastanın tedavisi çok kısa sürede, günü birlik yapılıp birkaç saat sonra evine gitmesi sağlanmaktadır. Kılcal damarlar, örümcek ağı şeklindeki damarlar ise ekzolazer ve skleroterapi gibi yöntemler uygulanarak kozmetik sorunlar yok edilmektedir” diye konuştu.

“Varis oluşumunu engellemek için spor yapın, kilo almayın, çok sıcak banyo yapmayın, uzun süre güneşte kalmayın, sigaradan uzak durun, yüksek topuklu ayakkabı giymeyin, sabit bir şekilde uzun süre ayakta veya oturur pozisyonda durmayın, bacak bacak üstüne atmayın ve her fırsatta bacakları yukarı kaldırarak uzanıp dinlendirin. Özellikle yolculuklar sırasında ya da ofiste otururken her 10 dakika da bir 10 kez pedal basma egzersizi yapmak ayağı bilek ile beraber aşağı-yukarı hareket ettirmek kanı pompalar. Doğru beslenme alışkanlığına sahip olmak, taze sebze tüketimi, özellikle mavi kırmızı renkli taneli meyve ve meyve suyu tüketimi, gıdalarla günde en az 30 gram lif alımı, gıdalarla ya da ayrıca A, C ve E vitamini ve çinko alımı varis oluşumunu engellemede faydalı olacaktır. Ayakta durmayı gerektiren meslekler, ailede varis öyküsü ya da yeni başlamış varisler gibi varis gelişimi için riskli durumlar varlığında en azından diz altı düzeyine kadar uzanan düşük basınçlı korucu varis çoraplarının kullanılması da gerek bireylerin şikayetlerini azaltmada gerekse varis oluşumunu engellemede oldukça etkilidir.”