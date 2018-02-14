Kalp ve sağlıklı bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler!

Uzun ve zinde bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Geçmişte erken yaşta görülen yaşam kayıplarının büyük kısmı kalp krizlerin bağlı yaşanırken, son yıllarda beslenme tarzı, teknolojik gelişmeler, tanı ve tedavideki gelişmeler yaşam süresi uzamaktadır. Ancak elde edilen gelişmeler gençlik değil yaşlılık süresini uzatmaktadır. 50 yaş civarında görülen kalp damar hastalıkları günümüzde 30’lu hatta 20’li yaşlarda görülmektedir. Uzayan ömrün mümkün olduğu kadar sağlıklı geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de yaşlılığın değil, gençlik döneminin uzamasına çalışmak önem taşımaktadır.

Stresle baş etmeyi öğrenin



Kalp-damar sağlığı açısından; stres, hızlı yaşam koşulları, sigara kullanımı ve kötü beslenme alışkanlıkları büyük risk oluşturmaktadır. Zamanın en önemli hastalıklarından birinin stres bilinen bir gerçektir. Stresten tamamen kaçının benzeri söylemler aslında çok da doğru bir yaklaşım değildir. Günlük hayatta iş, trafik, ilişkiler, maddi durum gibi nedenlerle birçok kişi stresle mücadele etmeye çalışmaktadır. Stresin tamamen yok edilemediği durumlarda baş edilmesinin yollarının öğrenilmesi gerekmektedir. Açık havada yarım saatlik bir yürüyüş bile stresin büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Sanatsal etkinlikleri zaman ayırmak da stresle mücadelede iyi bir yardımcıdır. Bunun yanına düzenli beslenmeyi eklenerek özellikle sigara ve alkolden uzak durmak kalp hastalıklarına yakalanma riskini oldukça düşürmektedir.