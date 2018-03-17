Gün içerisinde kısa yürüyüşler yaparak ve su içerek hastalıklardan korunabileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Yavuz, “Oturduğunuz her saat için yapılacak 5 dakikalık yürüyüş, kalp-damar hastalıklarından, beyinde oluşabilecek pıhtıdan, varisten, kemik erimesi ve kireçlenmeden, omurilik sisteminde yaşanacak bozukluğa kadar birçok hastalıktan korunmaya yardımcı oluyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi VM Medical Park Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Umut Yavuz, uzun süreli oturmanın eklemlerde, bel ve sırtta omurilik sisteminde ve omurga sisteminde ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Doç. Dr. Umut Yavuz,

“Çok oturduğumuz zaman diz ekleminde belli aşınmalara fırsat veriyoruz; özellikle dizde, kemikte, kıkırdakta. Yürümek hem kıkırdağın canlılığı için hem de kemiğin içindeki yapım ve yıkım dengesi için önemlidir. Bu yüzden gün içinde muhakkak yürümeye vakit ayırmamız lazım” dedi. “Günde en az 8 bin adım atın”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günde en az 8 bin adım atılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yavuz, “Bir saat oturarak çalışılmışsa, en azından 5 dakika ofis içinde muhakkak ayağa kalkıp, küçük yürüyüşler yapmamız lazım. Bu sürede hem kaslar tekrar aktive olmuş olur hem kemiğin yerden aldığı basınç sayesinde kemik döngüsü sağlanmış olur hem de omuriliğin tekrar eski, dik duruşuna sahip olması sağlanır” ifadelerini kullandı.

“Kalp ya da beyinde pıhtı oluşmaması için yürüyüş yapın”

Oturulan her saatin sonunda en azından 5 dakikalık bir yürüyüş yapılması gerektiğinin altını çizen Yavuz, “Varis hastalığı ya da kalp dolaşım sorunu olanların yürümesi, ayakta biriken göllenmeyi, kalbe doğru pompalamayı sağlayacaktır. Kaslar içindeki toplardamarlar, kaslar kasılırsa kanı geri pompalar. Bunun için bile yapmamız lazım. Pıhtı atmaya neden olacak hastalıkları olanlar ya da ilaç kullananlar da kalp ya da beyinde pıhtı oluşmaması için kesinlikle yürümeliler” dedi.

Yavuz, “Çok oturmak en basit ihtimalle kabızlık yapar, ayaklarda şişkinlik yapar ve bu ilerlerse cerrahi boyuta ulaşır. Birçok hastalık hareketsizlikten kaynaklanır, bağırsak problemleri, kas-eklem ve boyun problemleri, damar problemleri gibi” diye konuştu. “Sabah yataktan aniden kalkmayın”

Farkında olmadan yapılan ve alışkanlık haline getirilen bazı hareketlerin bir gün hastalık olarak dönebileceğini söyleyen Yavuz, “Sabah uyandığımızda yataktan hızlıca kalkmak, bazılarımız için bu alışkanlıklardan biri. Önce nerede olduğumuzu idrak etmeliyiz. Uzun süre yattığımızda zaten tansiyonumuz düşmüş oluyor. Ani hareketler, hem baş dönmesi hem de bazı kas zedelenmelerine neden olabilir. Bu yüzden önce yatağımıza oturup etrafa bir bakmamız lazım, bu süre zarfında bilinç durumu oluşur, tansiyon dengelenir. Kısa süreli bu hazırlıktan sonra ayaklarımız yere değebilir ve harekete geçebiliriz” şeklinde konuştu.

“Kireçlenmeden korunmanın en kolay yolu; su içmek”

Yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden olan eklem kireçlenmesinin tedavisi zaman alan, bazen cerrahi müdahaleler gerektiren bir hastalık olduğunu ifade eden Yavuz, bu hastalığın da yürüyüşle ertelenebileceğini söyleyerek, “Kireçlenmenin oluşmasında muhakkak genetik faktör etkili. Bu hastalık olacaksa bile bunu mümkün mertebe ileri yaşlara atmamızı ve daha hafif atlamamızı sağlayacak önlemler almamız gerekiyor. Özellikle kalça ve diz bölgesinde yaşanan kireçlenmeler sorun oluşturuyor ve cerrahi boyutlara ulaşıyor. Bunun için kalça ve diz bölgesini kuvvetlendirici egzersizler yapmak, vücudu susuz bırakmamak, yürüyüş yapmak gerekiyor. Yürüyüş sıklığına, yürüyüş şekline ve yürüdüğümüz zemine dikkat etmek gibi önlemler kireçlenmeyi geciktirir” dedi. “Yürüyüş kemik erimesinden korur”

“Yürüyüş, hem kas dengesini sağlar hem de turnover dediğimiz kemikteki yapım-yıkım dengesini düzenler” diyen Yavuz, eklem kireçlenmesi yaşayan ya da yaşaması muhtemelen olan bir hastanın düzenli yürüyüş yaparak kireçlenmenin üzerine bir de kemik erimesinin eklenmesini engelleyebileceğine vurgu yaptı. Yavuz, yürüyüş ve egzersiz yapmayan ve genetik yatkınlığı olan hastaların eklem kireçlenmesine daha erken yaşlarda yakalanabileceğine dikkat çekti.