Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Doğan Kaya, kalp yetmezliği hastalarında zatürre ve gribin en sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları olduğunu söyleyerek "Hastalar, KPA13 konjuge zatürre aşısına ücretsiz olarak kurumların aşı birimlerinden veya aile sağlığı merkezlerinden ulaşabilirler" dedi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Doğan Kaya, Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada kalp yetmezliğinde zatürre ve grip riskleri ile aşılama önerileri hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Kaya, aşı olmanın sadece çocuklar için değil erişkinler için de oldukça önemli olduğunu belirterek "Aşı olmak sadece çocuklar için değil erişkinler için de oldukça önemlidir. İleri yaşla birlikte kronik hastalıkların artması ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Özellikle kronik kalp hastalıklarında aşılamanın tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır" dedi.

"Kalp yetmezliği hastalarında zatürre ve grip en sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonlarıdır"

Kalp yetmezliği hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Kaya "Kalp yetmezliği, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Sıklıkla kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı, kalp kası hastalığı veya iltihabı, doğumsal kalp hastalığı gibi kalbin iş yükünü arttıran durumlar sonucu gelişir. Bununla birlikte, zamanında fark edilip uygun bir şekilde tedavi edilirse hastalar uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler. Kalp yetmezliği herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Toplumda 65’tan küçük kişilerde görülme sıklığı yüzde 1 iken, 75-84 yaş arasında görülme sıklığı yüzde 7’ye, 85 yaşından büyüklerde ise yüzde 15’e kadar çıkmaktadır. Kalp yetmezliği; 65 yaş üstü kişilerde en sık hastaneye yatış nedenidir" ifadelerini kullandı.

Kalp yetmezliği hastalarında zatürre ve gribin sık karşılaşılan bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Kaya, "Zatürre ya da grip kronik kalp hastalarında kalp yetmezliğini tetikleyebileceği gibi, kalp yetmezliğinin ilerlemesine, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmasına veya ölüme sebebiyet verebilmektedir" açıklamasında bulundu.