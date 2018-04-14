HABER

Kalpleri için yürüdüler

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Bursa Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi personeli, kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.Aritmi Sağlık Grubuna (ASG) bağlı Bursa’nın ve bölgenin ilk ihtisas hastanesi olma özelliğini koruyan Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi, hayata geçirdiği projelerle kalp sağlığı üzerine farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kalpleri için yürüdüler

Bursa Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi personeli, kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Aritmi Sağlık Grubuna (ASG) bağlı Bursa’nın ve bölgenin ilk ihtisas hastanesi olma özelliğini koruyan Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi, hayata geçirdiği projelerle kalp sağlığı üzerine farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kalp Haftası sebebiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastane yöneticileri ve personeli, kalp sağlığının korunmasına dikkat çekmek ve özellikle gençlerde de kalp sağlığı konusunda algı oluşturmak için Altıparmak ve Atatürk Caddesi’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Genel Müdürü Ali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık personelinin katıldığı yürüyüşte, şeker, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam, sigara, kötü beslenme, şişmanlık ve kolesterol gibi değiştirilebilir faktörlere dikkat çeken pankartlarla taşındı. Kalp sağlığına dikkat çeken küçük notları içeren karanfillerde vatandaşlara dağıtıldı.
Kardioloji Uzmanı Doktor Havva Ören Mete, "Türkiye’de ve dünyada ölüm sebeplerinin başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu durumun azaltılması halkın bilinçlendirilmesine bağlıdır. Bizler değiştirilebilinir riskleri ortadan kaldırıldığında kalp hastalıklarını yüzde 80 oranın da önleyebiliriz. Bu oldukça önemli bir orandır” dedi.

Kalpleri için yürüdüler

Kalpleri için yürüdüler

Kalpleri için yürüdüler

Kalpleri için yürüdüler

AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.