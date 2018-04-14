Kalpleri için yürüdüler

Bursa Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi personeli, kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Aritmi Sağlık Grubuna (ASG) bağlı Bursa’nın ve bölgenin ilk ihtisas hastanesi olma özelliğini koruyan Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi, hayata geçirdiği projelerle kalp sağlığı üzerine farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kalp Haftası sebebiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastane yöneticileri ve personeli, kalp sağlığının korunmasına dikkat çekmek ve özellikle gençlerde de kalp sağlığı konusunda algı oluşturmak için Altıparmak ve Atatürk Caddesi’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Genel Müdürü Ali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık personelinin katıldığı yürüyüşte, şeker, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam, sigara, kötü beslenme, şişmanlık ve kolesterol gibi değiştirilebilir faktörlere dikkat çeken pankartlarla taşındı. Kalp sağlığına dikkat çeken küçük notları içeren karanfillerde vatandaşlara dağıtıldı.

Kardioloji Uzmanı Doktor Havva Ören Mete, "Türkiye’de ve dünyada ölüm sebeplerinin başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu durumun azaltılması halkın bilinçlendirilmesine bağlıdır. Bizler değiştirilebilinir riskleri ortadan kaldırıldığında kalp hastalıklarını yüzde 80 oranın da önleyebiliriz. Bu oldukça önemli bir orandır” dedi.