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Kamerun'da "kolera salgını yayılabilir" uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2018 05:44 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyi kolera riski olan bölgeler arasında bulunduğundan, salgının diğer bölgelere sıçrama tehlikesi devam ediyor

Kamerun Sağlık Bakanı Andre Mama Fouda, ülkenin kuzeyindeki kolera salgınının Kamerun'un diğer bölgelerine sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre Fouda, başkent Yaounde'deki hastaneleri gezerek enfeksiyon bulaşan hastaları ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Fouda, ülkenin kuzeyinin kolera riski taşıyan bölgeler arasında olduğunu söyledi.

Herhangi bir salgın durumunda enfeksiyonun diğer bölgelere kolayca yayılabileceğini vurgulayan Fouda, bunun önüne geçmek için yetkili mercilerin desteğiyle ulusal müdahale planını uygulamaya başladıklarını ifade etti.

- Koleradan 9 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının son yayımladığı rapora göre, ülkede mayıs ayından bu yana kolera salgını nedeniyle 53'ü temmuz ayı ortalarında rastlanan toplam 109 şüpheli vaka kaydedildi. Bunlar arasında 6'sı son bir haftada olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk görüldüğü kuzey bölgesi Golombe'de şu ana kadar 33 vakaya rastlandı. Aynı bölgedeki Garoua-2 ve Gaschiga'da 7, Mayo Oulo'da 5, Ngong'da 3, Pitoa'da iki, son olarak Guider'de bir vaka kayıtlara geçti.

Kolera riskinin yüksek olduğu şehirlerden biri olan başkent Yaounde'de 25 şüpheli vakadan 3'ü kolera olarak tespit edildi ve bunlar arasında biri ölümle sonuçlandı.

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