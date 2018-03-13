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Kamu-Sen Bursa üyelerine Medicana ayrıcalığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

MEDİCANA Bursa Hastanesi ile Türkiye Kamu-Sen Bursa Şubesi arasında üyeler ve yakınlarını içeren sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanmalarını sağlayacak protokol imzalandı.

Kamu-Sen Bursa üyelerine Medicana ayrıcalığı

BURSA, (DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi ile Türkiye Kamu-Sen Bursa Şubesi arasında üyeler ve yakınlarını içeren sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanmalarını sağlayacak protokol imzalandı.
Medicana Bursa Hastanesi ile Türkiye Kamu-Sen Bursa Şubesi arasında protokol imzalandı. Türkiye Kamu-Sen Bursa Şubesi üyeleri ve yakınları, Medicana Bursa Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. İşbirliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurlu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu tarafından imzaladı. Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Dr Necip Kozalı, “Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji, gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Bursa Hastanesi'nde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sunacağız. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana olarak herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. Türkiye Kamu-Sen Bursa Şubesi üyelerine avantajlı hizmetler sunuyor olacağız. Kamu-Sen üyeleri, Medicana Bursa Hastanesi hizmetlerinden avantajlı faydalanabilecekler. Bununla beraber Kamu-Sen üyelerine özel Kamu-Sen Check-Up programlarımız olacak. Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ise, “Bizim üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu indirim anlaşmasının yanında check up programları da büyük önem taşımaktadır. Hasta olmadan da hastaneye gitme alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir” diye konuştu.
Konuşmanın ardından protokole imzalar atıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamu-Sen Bursa üyelerine Medicana ayrıcalığı

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