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Kamudaki ilk tüp bebek merkezi faaliyette

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

T.C.

Kamudaki ilk tüp bebek merkezi faaliyette

T.C. Sağlık Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin destekleriyle faaliyete geçen Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki kamuda ilk olma özelliği taşıyan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.
Merkezin ilk hastasına Tüp bebeğin ilk aşaması olan yumurta toplama işlemi Gaziantep İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı olan Doç. Dr. Abdulkadir Turgut ve yine Kadın Doğum Uzmanı olan Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ilgın Türkçüoğlu tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
2018 yılında Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut tarafından yoğun çaba harcanarak açılışa hazırladığı Tüp Bebek Merkezi faaliyete geçmesiyle birlikte daha önceleri Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalan hastalar artık Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezinden hizmet alacaklardır.
Türkiye’de Kamu Hastaneleri içerisinde ilk olma özelliği taşıyan tüp bebek merkezi Gaziantep ve çevre illere hizmet vermeye başladı.

Kamudaki ilk tüp bebek merkezi faaliyette

Kamudaki ilk tüp bebek merkezi faaliyette

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