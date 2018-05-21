DUYGU YENER - Türk Kızılayı, ramazanda ortaya çıkan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı noktalarını bir ay boyunca 00.00'a kadar açık tutacak.
Türkiye genelinde kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı, ramazanda kan stoklarını yeterli seviyede tutabilmek amacıyla vatandaşların bağış noktalarına iftar sonrasında gelmelerini bekliyor.
Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 5 bin kan stokuyla hizmet verdiklerini anlattı.
Her yıl ramazanda ve çok soğuk havalarda kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Güler, bu seneki hedeflerinin günlük 10 bin stokla ramazanı herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlamak olduğunu belirtti.
Güler, ramazanda da kan ihtiyacının aynı oranda devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevcut topladığımız kan bağışında, İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 35'lere düşüyoruz. Bağışçılarımızın, kan bağışı noktalarının gece 00.00'a kadar açık olduğunu bilmesi gerekiyor. SMS'ler aracılığıyla da bağışçılarımıza bunu düzenli olarak duyuruyoruz. Ramazanda akşam iftardan sonra sağlık ekiplerimiz, kan bağışı noktalarında yer alıyorlar. Ayrıca ekiplerimizin mesailerini de akşam saatlerine kaydırıyoruz. Ramazanda insanlar kan vermek istedikleri sürece biz kan bağışı almaya devam edeceğiz. Bir ünite kan çok değerli. Özellikle ramazan ve kış aylarındaki soğuklarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
- "Negatif kan grupları kendini saklamasın"
Özellikle az bulunan kan grubu olan bağışçılardan daha duyarlı olmalarını isteyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Negatif kan grubu bağışçılar, daha da önem arz ediyor. İhtiyaç olabilir diye kendilerini geri planda tutabiliyorlar. Pozitif kan grubunda olanlar da kendilerini geri planda tutmasınlar. Ne kadar kan grubundan kişi fazlaysa o kadar da hasta var. 'Benim kan grubum A pozitif nasıl olsa ihtiyaç olmaz' düşüncesi yanlış bir düşünce. Önemli olan düzenli olarak kan bağışlamak."
Türkiye'de halihazırda bin 200'e yakın hastanenin kan kullandığına işaret eden Güler, bu hastanelerden sadece 19'unun Türk Kızılayı ile anlaşması olmadığını bildirdi.
Hastanelerin kan ihtiyacının Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışlarıyla sağlandığını ifade eden Güler, soğuk havalar ve ramazan dışındaki kan ihtiyacının yüzde yüze yakınının karşılandığını söyledi.
Güler, hastanelerin hasta yakınlarından çok fazla kan talep etmediklerini, kan merkezlerinden ziyade servislerdeki doktorların kan talebinde bulunduklarını dile getirerek, "Bölgemizdeki hastanelere günde bir sefer ünite kan gönderiyoruz. Acil durumlarda ise daha fazla kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gönüllü kan bağışçılarımızın yaptıkları bağışlarla, Türk Kızılayı Orta Anadolu Kan Merkezi olarak 126 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.
Kan Merkezi Bölge Müdürü Murat Güler, 7 ilden alınan kan bağışlarının tamamının merkeze geldikten sonra merkezde gruplandırma ve çeşitli tarama testleri yaptıklarını anlattı.
Ankara'da 6 sabit noktada kan bağışı alındığını ifade eden Güler, "Türkiye geneline baktığımız zaman 300'e yakın noktada kan bağışı topluyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 'da laboratuvarlar var. Testlerin çalışılması için de tüpler bu dört merkeze geliyor. Otomasyon sistemiyle tamamen yazılım üzerinden testleri çalışıyoruz." diye konuştu.
Güler, rutin çalıştıkları testler arasında, Hepatit A-B , HIV ve halk arasında frengi olarak bilinen sifiliz testini çalıştıklarını aktardı.
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