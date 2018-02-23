Kan bağışına Eleşkirt’ten yoğun ilgi

Kızılay tarafından Eleşkirt ilçesinde yapılan Kan bağışı kanpanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Eleşkirt 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Meslek lisesi önünde kurulan Kan bağışı aracını gören vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdi.
Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerininde Kan bağışına destek amaçlı kan verirken öğretmen ve öğrenciler bu tür kanpanyaya destek olmanın önemine değindiler.
kan bağışında bulunan Müftü Selim Mahalle muhtarı Faruk Göktürk yaptığı açıklamada Kan vermenin önemine değinerek insanın başına ne zaman ne geleceği belli olmuyor.O yüzden bütün vatandaşlarımızı bu tür organizasyonlara davet ediyorum’’dedi..Sadece Kızılay’ın kan verme ile ilgili kampanyalarında değil her zaman hastanelere giderek kan vermenin bir çok insana hayat olabileceğini dikkat çeken Mahalle Muhtarı Göktürk Kızılay yetkililerine Eleşkirt’te yaptıkları kan bağışı kampanyası nedeniyle teşekkür etti.
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