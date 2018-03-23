Kan Film Festivali için işbirliği protokolü imzalandı

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kan Film Festivali, 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek. Kan Hastalıkları Federasyonu ile Türk Kızılayı festival organizasyonu için işbirliği protokolü imzaladı.

Kan Hastalıkları Federasyonu ve Türk Kızılayı işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi ve diğer sponsorların öncülüğünde gerçekleştirilen Kan Film Festivali her yıl geleneksel olarak Adana’da düzenleniyor. 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin amacının, kan bağışı bilincini sinema ile topluma anlatmak, genetik ve edilsen olan kan hastalıkları hakkında toplumda farkındalık oluşturarak yeni hasta doğumunu önlemek olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir ve Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç festival organizasyonu için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile festivalde Türk Kızılayı ile Kan Hastalıkları Federasyonu ortak çalışma içerisinde bulunarak festival kapsamında film gösterimleri, sergiler, kan bağışı etkinlikleri, farkındalık yürüyüşü ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Protokol töreninde konuşan Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç, toplumun tüm kesiminin kan bağışı bilincine ulaşmasını sağlamak ve ülkemizde bulunan Talasemi, orak hücre anemisi, lösemi gibi hastalıklar karşısında farkındalık oluşturarak hasta doğumunu önlemek ve mevcut hastaların hayat kaliteleri artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kılıç, “Son dönemde tıbbın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi sayesinde kök hücre ile nakil olan hastalarımız sağlığına kavuşmaktadır. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Türk Kızılayı’nın yürüttüğü ‘TürkKök’ projesi ile sağlığına kavuşan hastalarımız adına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir de, Adana’ya kazandırılan Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının kasım ayında faaliyet başlayarak serolojik testlerin çalışılmasında ve test sonuçlarının daha kısa sürede çıkmasında büyük önem taşıyacağını söyledi. Dr. Demir, “Türk Kök kapsamında ülkemiz genelinde gönüllü kök hücre vericisi olarak 295 bin 103 kişiden kök hücre toplanmış olup tedavi bekleyen hastalara nakil olmaları için aracı olmaktayız. Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi olarak yıllık kan bağışımız 203 bin 514 ünite ve bu sayı Türkiye’deki kan bağışının yüzde 10’una tekabül etmektedir. Bu açıdan Kan Film Festivali gibi organizasyonlara her zaman deste oluyoruz” diye konuştu.