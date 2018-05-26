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"Kan kanserinde Türkiye'de erken tanı ve tedavi üst düzeyde"

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan: - "Dünyadaki gelişmelere paralel, Türkiye'de erken tanı ve tedavi üst düzeydedir. Özellikte kök hücre nakli, TÜRKÖK'ün de devreye girmesi ile hastaların çoğunluğuna yapılabilmektedir. 2017'de de sadece 600 AML hastasına kardeşten/gönüllü vericiden kök hücre nakli yapılmıştır. Yurt dışına hastanın gitmesi söz konusu değildir"

Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, 65 yaş üstünde yaygın görülen bir kan kanseri türü olan akut myeloblastik lösemi (AML) tedavilerinde Türkiye'de erken tanı ve tedavinin üst düzeyde olduğunu, yurt dışına hasta gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

İlhan, 28 Mayıs Dünya Kan Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kan kanserlerinin akut ve kronik olmak üzere 2 gruba ayrıldığını belirtti.

Akut kan kanserlerinden AML'nin 65 yaş üstünde çok görülen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu aktaran İlhan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki gelişmelere paralel, Türkiye'de erken tanı ve tedavi üst düzeydedir. Özellikte kök hücre nakli, TÜRKÖK'ün de devreye girmesi ile hastaların çoğunluğuna yapılabilmektedir. 2017'de de sadece 600 AML hastasına kardeşten/gönüllü vericiden kök hücre nakli yapılmıştır. Yurt dışına hastanın gitmesi söz konusu değildir. Hatta yurt dışından nakil olmak için 100 civarında hasta Türkiye'ye gelmiştir."

Kronik lösemilerden kronik lenfositer ve kronik myelositer lösemilerin ise yaşla birlikte görülme oranının arttığına işaret eden İlhan, bu lösemilerin de akıllı moleküller, hedeflenmiş tedaviler ile başarıya ulaştığını aktardı.

Prof. Dr. İlhan, Geriatrik Hematoloji Derneği olarak Türkiye'nin 2050'de 20 milyona yakın nüfusunun 65 yaş üstünde olacağını hesap ederek yaşlı hastaların fit olup olmadığına göre tedavi planları hazırlandığını, sadece hastanede değil evde bakım, palyatif bakım konularında da sağlık politikaları üretildiğini, özellikle de hemşirelerle ilgili projeler yapıldığını kaydetti.

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Geriatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan Kan Kanseri

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