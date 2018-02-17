Kan tahlilinden kanser teşhisi konulacak

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin genetik laboratuvarında hastalardan alınacak kan tahlillerinden kanser teşhisi konulacak. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, 8 akciğer ve 8 meme kanseri vakalarından alınan kan numunelerinin yapılan kan testiyle doğrulattıklarını ve bundan sonra özellikle akciğer, meme kanserlerinde kan testi uygulaması yapılacağını söyledi.

Türkiye'de ilk defa Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Laboratuvarı'nda hastalardan alınacak kan tahlillerinden kanser teşhisi konulacak. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, uygulamanın yurt dışında yapıldığını ifade ederek, "Genetik bölümündeki arkadaşlarımız likit biyopsiyle ilgili bir kit temin ettiklerini söylediler. O kiti deneyelim dediler, evet biz de denemesini yaptık. 8 akciğer kanseri, 8 meme kanseri hastasında denemeler yaptık. Bunlar tanısı konvansiyonel yöntemlerle konulmuş hastalar. Evet, sonuçta başarılı oldu. Dolayısıyla da kullanılabileceği kanaatine vardık. Ama bunun kitinin temin edilebilmesi için ihale yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılacak. Bu iş, yurt dışında da yapılıyor. Bazen hastalarımızın bir kısmı yurt dışında yapmak istiyor. Bu da tabi büyük maliyetlere ve hastalara da zaman kaybına yol açıyor. Bunun için hastanemizde bu işlemi yaptık ve yapacağız" dedi.

Konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün de desteği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cantürk, "Bu yöntem kandan kanser tanısını koymak açısından işimize yarayabilir, ancak konvansiyonel biyopsi tekniklerinin önüne geçemez. Dokudan parça alarak buna bakmayı, buzlu camın arkasından bakmaya benzetirim. Buz camın arkasında biri vardır, ama onu anlamak için camın arkasına geçersen anlayabilirsin. Biyopsi de böyle bir şey, dolayısıyla bu kanser tanısını koyabilecek teknoloji, bizim tarafımızdan ilk defa Türkiye'de uygulanacak. Denemesini Türkiye'de ilk defa biz gerçekleştirdik, ama şunu unutmamak gerekiyor, bu konvansiyonel tanı yöntemlerinin, yani keserek doku alarak tanı yöntemlerinin önüne geçmemeli, suistimal edilmeye açık olabilir, suistimal edilmemelidir. Böylelikle bunun da gereksiz ameliyatlar, gereksiz kemoterapilerin uygulanma olasılıkları azalacak, bu hastalara avantaj sağlayacak. Ülke ekonomisine, sağlık ekonomisine katkı sağlayacak. İnşallah bu işin daha iyi noktalara geldiğini görmek istiyoruz. Bunu kısaca sıvı biyopsi, likit biyopsi olarak tanımlıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Cantürk şu anda özellikle akciğer kanserinde etkin çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle akciğer kanserinde etkin, meme kanseriyle ilgili çalışmalar netleşiyor ama bir yandan diğer kanserlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda çıkartılmış kitaplar var. Çalışmalar ancak karşılaştırmalı, rastlantısal örneklemeleri yapılmış ve birbiriyle uyumlu örneklerin karşılaştırıldığı çalışmalarla mümkün. Onun için böyle çok heyecanlanmadan bu yolun doğru gidildiğini görüyoruz. Biz cerrahız, keserek birtakım şeyleri yapıyoruz, bunun azaldığını göreceğiz."

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