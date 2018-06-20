HABER

Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

20.06.2018 03:29 | Son Güncelleme

Esrarın keyif amaçlı kullanımını ülke çapında yasallaştıran Kanada, G7 ülkeleri arasında bir ilk oldu. Bu uygulama, Başbakan Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti'nin 2015 yılındaki seçim vaatlerinden biriydi.

Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

Kanada, esrarın keyif amaçlı kullanımını ülke çapında yasallaştırdı.

Kanada Senatosu, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını Salı günü 29'a karşı 52 oyla kabul etti.

Tasarı, Başbakan Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti'nin 2015 yılındaki seçim vaatlerinden biriydi.

Yasa, esrarın ne şekilde yetiştirileceğini, dağıtılacağını ve satılacağını düzenliyor.

Kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet yönetimleri karar verecek.

Kanunun Eylül ayından itibaren uygulamaya konması bekleniyor.

G7 ülkeleri arasında ilk

Kanada, dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu 'G7 ülkeleri' arasında esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk ülke oldu.

Esrarın tıbbi amaçla kullanımı ülkede 2001'den bu yana yasaldı.

Özellikle genç Kanadalılar, dünyanın en çok esrar kullananları arasında.

Hükümet sıkı bir düzenleme rejimiyle yapılacak yasal esrar satışının, esrarın gençlere ulaşmasını zorlaştıracağını, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp, kamu sağlığını iyileştireceğini söylüyor.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldıTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı
Günde 6 bin hasta gelen hastane için 'ilçe' benzetmesiGünde 6 bin hasta gelen hastane için 'ilçe' benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken 10 şey

Lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken 10 şey

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Prostat kanserinin kökünü fokal tedaviyle Kazıyın

Prostat kanserinin kökünü fokal tedaviyle Kazıyın

Katarakt ameliyatı olurken astigmatınızdan da kurtulun

Katarakt ameliyatı olurken astigmatınızdan da kurtulun

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Öğle arasında varis ameliyatı

Öğle arasında varis ameliyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.