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Kanada’da geçen yıl aşırı dozda opioidden 4 bin kişi öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Kanada’da geçen yıl aşırı dozda opioidden 4 bin kişi öldü

OTTAWA (AA) - Kanada Halk Sağlığı Ajansı Direktörü Dr. Theresa Tam, ülke genelinde geçen yıl 4 binden fazla bağımlının, aşırı dozda opioid kullanımından öldüğünü duyurdu.

Tam, yaptığı açıklamada, Kanada genelinde 2016'da aşırı dozda opioid kullanımından ölenlerin sayısı 3 bin civarında iken, bu rakamın 2017'de 4 bini geçtiğini kaydetti.

Opioid kaynaklı ölümlerin yüzde 72'sinin, fentanil grubu ilaçlardan kaynaklandığını belirten Tam, Sağlık Bakanlığının, doktor reçetesi ile satılan opioidlerin hastalara yazılmasını ciddi şekilde kısıtlamayı planladıklarını söyledi.

- Opioid ve fentanil nedir?

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.

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