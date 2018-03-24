Kanadalı öğretmenin tercihi Türkiye oldu

Kanadalı kimya öğretmeni Sheelley Rae Pfciper, 8 yıldır yaşadığı safra kesesi taşı sorunundan, 2 yıldır yaşadığı Mersin’in Tarsus ilçesinde kurtuldu.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir okulda 2 yıldır çalışan Kanadalı kimya öğretmeni Shelley Rae Pfciper (53), 8 yıldır yaşadığı safra kesesi taşı sıkıntısının tedavisi için Türkiye’yi tercih etti. Evli ve 2 çocuk annesi Pfciper’in safra kesesindeki taş, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla alındı.

Teşhis Kanada’da kondu

Eğitimci olan Shelley Rae Pfciper, 2010 yılında Kanada’da yaşarken ağrı hissetmeye başladı. Doktora giden Pfciper’e safra kesesinde taş olduğu ve ameliyatla alınması gerektiği söylendi. Ancak Pfciper ameliyat olmak yerine ağrılarına katlanmayı tercih etti. 2016’da Türkiye’ye gelen ve özel bir okulda çalışmaya başlayan Shelley Rae Pfciper’in ağrıları geçtiğimiz haftalarda dayanılmaz hale geldi.

Kanada’ya da gidebilirdim

Tedavi alternatiflerini araştıran Pfciper, safra kesesi taşı ameliyatlarının Türkiye’de başarıyla yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine Medical Park Tarsus Hastanesi’ne gelerek Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan’la görüştü. Op. Dr. Karakan ve ekibi, ameliyatla Pfciper’in safra kesesindeki taşı aldı. Pfciper, “Ülkeme gidip ameliyatımı orada olabilirdim. Ama yaptığım araştırmayla buna gerek olmadığını öğrendim. Ameliyatımı Tarsus’ta oldum. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildim” dedi.