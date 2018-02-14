Kanal tedavisi ile diş çekimi önlenebilir!

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “Günümüzde kanal tedavisinde kullanılan maddeler ve teknikler sayesinde kök ucundaki apselerin büyük çoğunluğu tedavi edilebilmektedir. Endodonti, halk arasında bilinen adıyla Kanal Tedavisi, dişlerde bulunan kök kanallarının tedavisi ile uğraşan bir branştır. Diş hekimliğinin temel amacı dişlerin ağızda tutularak hastanın çiğneme fonksiyonunun devamlılığını sürdürmektir. Dişin mine ve dentin tabakalarının altında pulpa olarak adlandırılan sinir paketinin bulunduğu bir bölüm vardır. Dişin kronunda “pulpa odası” adını alan bu bölüm diş köklerinin sonuna kadar uzanmaktadır. Pulpanın herhangi bir sebeple iltihaplanması durumunda, kanal tedavisi gerekli görülür” dedi.

“Herhangi bir şekilde ağrı ile belirti vermeyen vak’alarda diş ölmüştür”



Kanal tedavisine ihtiyaç duyan hastaların genelde ağrı ve sıcakta hassasiyet şikayeti ile hekime başvuruda bulunduğunu ifade eden Uzm. Arslan, “Bu tip vak’alarda dişin üzerine vurulduğunda hasta ağrı duyar. Herhangi bir şekilde ağrı ile belirti vermeyen vak’alarda diş ölmüştür ve kök ucunda lezyon oluşumu vardır. Bu tip vak’aların teşhisi yüzde şişme veya röntgen alınması sonucu konur. Kanal tedavisi esnasında, ilk önce yapılan lokal anestezi ile ağrı hissetmemeniz sağlanır. Çürük temizlenir ya da kırık parça çıkarılarak diş sinirlerine ulaşılır, dişin kökündeki sinir ve dokular temizlenerek kök ucuna kadar kök kanalı şekillendirilir. Kök kanal boyunun tespiti için röntgen çekilir ve özel cihazlarla kanal boyu tespit edilir. Dişin durumuna göre tedavi tek seansta yapılabileceği gibi birkaç seans da sürebilir. Seans aralarında kök içini ve kök ucunu iyileştirecek ilaçlarla pansuman yapılır. Kanal tedavisi bitim aşamasında ise kanal içerisi özel dolgu maddeleri ile kök ucuna kadar doldurulur” açıklamalarında bulundu.

Anestezinin etkisi geçene kadar hastanın bir şey yiyip içmemesi gerektiğini kaydeden Arslan, “Tedavi boyunca tedavisi yapılan dişin olduğu bölgede kuru yemiş ve benzeri sert yiyeceklerden ve sakız gibi yapışkan gıdalardan uzak durulmalıdır. En çok diş kırıkları seanslar arasında görülmektedir” şeklinde konuştu. (İHA)