HABER

Kanal tedavisi sonrası uzun süren ağrılara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr.

Kanal tedavisi sonrası uzun süren ağrılara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Arslan, kanal tedavisi sonrası ağrıların uzun süre devam etmesi halinde dişin, hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diş ağrılarının dikkatli klinik ve radyolojik incelemeler ile yapılan analizler sonucunda kaynağının tespit edilebileceğini belirten Arslan, hissedilen ağrının kaynağı tespit edilerek konservatif (koruyucu) yaklaşımlarla ya da daha radikal bir karar olan kök kanal tedavisi uygulaması ile hastadan fonksiyon kaybı olmaksızın bu ağrıların önüne geçilebileceğini belirtti.

“KANAL TEDAVİSİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Kanal tedavilerinin günümüz teknolojilerinin sunduğu donanımlar ile birlikte yüzde 90 oranında tek seans da yapılabilir duruma geldiğine vurgu yapan Arslan, dişin enfeksiyon derecesinin işaretçileri göz önünde bulundurularak hekim tarafından belirlenen seans ve seanslar sonrasında ideal bir kaplama ile kanal tedavilerinin tamamlanacağını kaydetti. Arslan, “Kanal tedavisinin bitimi sonrasında ilk bir hafta içinde hastada gelişen hafif şiddette ağrılar veya giderek azalan ağrıları beklenen bir durumdur. Daha uzun sürelerde devam eden ve dişin fonksiyona girmesini engelleyen ağrıların hekim tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

“DİŞ AĞRILARI DİNMİYORSA MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN”

Dişin tipi ve anatomik lokalizasyonu, randevu sayısı, kanal tedavisi sırasında kullanılan enstrüman ve solüsyonlar, kullanılan teknikler gibi kanal tedavisi sonrası gelişen bu ağrıların seviyelerini etkileyen pek çok faktör bulunduğunu belirten Arslan, ‘’Kanal tedavisi tamamlanmasından sonra bir hafta geçmiş olmasına rağmen şikayetlerde azalma görülmeyen durumlarda, hasta mutlaka hekim ile irtibata geçmelidir ve süre gelen şikayetler klinik ve radyografik olarak tekrar gözden geçirilmelidir’’ diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Lösemi hastası Ece'ye müjdeli haberLösemi hastası Ece'ye müjdeli haber
Anne Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Pedagog Gözde ErdoğanAnne Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Pedagog Gözde Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

İlginizi Çekebilir

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hamileliği yaza denk gelenler dikkat!

Hamileliği yaza denk gelenler dikkat!

İşte meme kanserinde en büyük risk!

İşte meme kanserinde en büyük risk!

Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Ergenlikte kilo almamak için ne yapılmalı? Ergenlikte kilo almak sakıncalı mı?

Ergenlikte kilo almamak için ne yapılmalı? Ergenlikte kilo almak sakıncalı mı?

Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.