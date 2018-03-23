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Kanı erkekler bağışlıyor, kadınlar kullanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Manisa Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr.

Manisa Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Levent Mercan, ‘Manisa kanım sana feda’ isimli kan bağışı kampanyasında hem ilk bağışçılarda hem de kadın bağışçılarda büyük artış yaşandığını belirtti. Türkiye’de kan bağışlarının büyük bir kısmının erkekler tarafından yapıldığını kaydeden Dr. Mercan, kullanılan kanın çoğunu kadınların aldığını belirtti.
Kan bağışı sıralamasında Türkiye’de 3’üncü sırada yer alan Manisa’da hayata geçirilen ‘Manisa kanım sana feda’ isimli kan bağışı kampanyası büyük ilgi görüyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle okullarda kurulan kan bağışı stantlarında kan bağışları kabul ediliyor. Kampanyada hem ilk bağışçılarda hem de kadın bağışçılarda büyük artış yaşanması yüzleri de güldürdü.
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda oluşturulan kan alma biriminde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Şehit Türkmen Tekin Anaokulu, Yunusemre Adanaolu İmam Hatip Lisesi ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulunun veli, öğrenci ve öğretmenleri kan bağışına büyük ilgi gösterdi. 18 yaşını dolduran liseli öğrenciler daha önce yaşları tutmadığı için kan bağışında bulunamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak bundan sonra düzenli olarak kan vermeye devam edeceklerini belirtti.

“İlk bağışçılarda artış var”
Hem okulların hem de velilerin kampanyaya sahip çıktığını belirten Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Levent Mercan, “Kampanyayla ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz. Son 3 gündür yapmış olduğumuz ekiplerde çok ciddi kan bağışları aldık. Kampanyamız yıl sonuna kadar devam edecek, belki önümüzdeki yıla da sarkacak. Ülkemizin kan ihtiyacını karşılama, sürekli ve güvenli kan bağışı sağlanması amacıyla son derece faydalı bir kampanya oldu. Özellikle bu kampanya da bizi en çok sevindiren olay birinci bağışçı oranımızın çok yüksek olması. İlk defa kan bağışına gelen insanlarımızın sayısının yüksek olması bizleri sevindirdi. Bunlar gelecek için bizi ümitlendirdi. Aynı zamanda lisede okuyan öğrenci arkadaşlarımız da kampanyaya son derece sahip çıktı. İnşallah ülkemizin kan ihtiyacını karşılama adına devamında çok güzel olacağını düşündüğümüz bir kampanya. Kampanyanın oluşmasına vesile olanlara ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Erkekler bağışlıyor, kadınlar kullanıyor”
Manisa kanım sana feda’ kampanyasına özellikle kadın bağışçılar sayısında daha önceki bağışlara göre büyük bir artış olduğunu da dile getiren Dr. Mercan, "Kadın bağışçılarımızı maalesef bağış alanlarında çok fazla görmüyoruz. Türkiye’de bağışlanan kanın büyük bir çoğunluğunu erkekler bağışlarken, kullanılan kanın çoğunluğunu bayanlar alıyor. Bayanlarımızı biz bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Halk arasında çok yanlış bir kanı var; ‘Bayanlar kan bağışında bulunamazlar’ diye. Bu son derece yanlış bir kanı. Bayanlar kan bağışında bulunabilir. Tüm bayan bağışçılarımızı da kan bağışına davet ediyoruz ve onları da Türkiye’nin kan ihtiyacının karşılanması adına taşın altına ellerini sokmalarını bekliyoruz. Son 2-3 gündür yapmış olduğumuz bağışlarda da bayan bağışçı oranlarımız hemen hemen yüzde 50’ye yakın. Bu durum bizim yüzümüzü güldürdü, ilerisi için bizi umutlandırdı. Bu şekilde duyarlılıklarının devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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