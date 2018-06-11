Kanser araştırmalarında kullanılacak 3 boyutlu biyo-yazıcının yüzde 85'i tamamlandı 

İSTANBUL, (DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz işlevi görecek olan 3 boyutlu biyo-yazıcının yüzde 85'i tamamlandı. Yazıcının testlerine ise yıl sonunda başlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3 boyutlu biyo-yazıcının, yüzde 85’inin tamamlandığı ve yılsonunda testlerine başlanacağı belirtildi. Cihaz sayesinde canlı hücrelerden doğal boyutlarda organ, kas ve kemik dokusu üretimi yapılabilecek.

YILSONUNDA TESTLERE BAŞLAYACAK

Projenin ikinci yılında donanım ve yazılımın yüzde 85’inin tamamlanmış durumda olduğunu ve bu aşamaların ardından yıl sonunda hücre testlerine başlamayı düşündüklerini söyleyen Proje Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Emil Mammadov, “Şu anda biyo-yazıcılar, birçok araştırmaya yardımcı olmak için doku ve doku benzeri yapıları basmak için kullanılıyor. İstenen doku veya organ, 3 boyutlu doğal hidrojel tabakası içine yerleştirilmiş canlı hücrelerin biyo-baskısı ile elde ediliyor” diye konuştu.