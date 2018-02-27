Medical Park Elazığ Hastanesinde kanser bilgilendirme standı açıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından Şubat ayı içerisinde kanserden korunma yolları ve erken teşhisle ilgili bilgilendirme standı açıldı. Açılan stantta hastaneye gelen vatandaşlar kanserden korunma yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşlara açılan stantta çeşitli hediyeler verildi.

Dünya kanser günü dolayısıyla Şubat ayında Medical Park Elazığ Hastanesi olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör, “Bu etkinlikler içerisinde ben vatandaşlarımıza rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgi verdim. Hastane olarak Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle rahim ağzı kanserinde HPV virüsünü tespit etmek için hastanemizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Hastanemizde açtığımız stantla bilgilendirmeler yapıyoruz. Tüm hastalarımıza kanser olmadan kanseri yenmeyi çok basit yöntemlerle öğretmiş oluyoruz” dedi.

Şubat ayı boyunca belirli zamanlarda hastanede stant kurduklarını dile getiren Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyinin artmasını sağlamak ve doğru bilgilerin topluma ulaşmasını sağlamak amacıyla bizler de ay boyunca hekimlerimizle birlikte çeşitli faaliyetlerde bulunduk .

Standımızda Kadın Doğum, Genel Cerrahi hekimlerimiz ve hemşirelerimizle tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle meme kanseri, rahim ağzı kanseri anlatıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Genel cerrahi doktorumuz Op. Dr. Yusuf Tekeş meme kanserini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör rahim ağzı kanserini ve korunma yöntemlerini anlattı. Aynı zamanda uzman hemşiremiz Akgül Eraslan’da rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.