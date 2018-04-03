Kanser de erken tanıya dikkat çektiler

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri ‘Bir Fiyonk Da Sen Bağla’ adlı etkinliği ile kanser de erken tanıya dikkat çekti.

PAÜ Hastaneleri Poliklinik Girişi’nde düzenlenen etkinliğe Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Yaren, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Uğurlu, PAÜ Hastaneleri Başmüdürü Erdinç Karataş katıldı.

Kanser ve kanserde ilk tanının önemi konusunda bilgi veren PAÜ Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Baltalarlı, 2-8 Nisan tarihlerinin Kanserde Farkındalık ve Savaş Haftası olduğunu hatırlatırken, bu amaçla farkındalık yaratmak adına birçok etkinlik yapacaklarını söyledi.

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi o kadar o kolay olduğunu, özellikle serviks kanser türünde aşı yöntemi ile tedavi ve meme kanserlerinde geliştirilen el muayenesi gibi tekniklerle erken tanının günümüzde ne kadar önem taşıdığını dile getirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, ise "Çağımızın vebası olan kanser hastalıklarının tedavileri günümüzde uzun süreçler gerektirmektedir, bu açıdan erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmak oldukça önemli, etkinliği düzenleyen hocalarımıza teşekkür ederken, tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim" şeklinde konuştu.

Belge takdiminin ardından, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ve tüm protokol üyeleri etkinlik alanında bulunan cansız mankenlere giydirilmiş malzemeye fiyonk bağlayarak tasarlanacak kıyafet ile farkındalığa katkı sağladılar.