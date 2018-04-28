İSTANBUL, (DHA)- Medicana Sağlık Grubu, “Ne demek olduğunu bilirim” projesi kapsamında, kanser hastaları ve yakınlarına destek olmak amacıyla konser düzenledi. Konseri, kanser tedavisi görmeye devam eden sanatçı Nilay Döldöş şefliğindeki Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğu gerçekleştirdi. "Ben de kanseri iyi bilenlerdenim" diyen Döldöş, "Kanser değil, biz güçlüyüz. Ben kemoterapi aldığım gün bile sandalyede koromu yönettim" dedi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, kanser hastaları ve hasta yakınları katıldı. Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kadın Meclisi, Medicana Bahçelievler ile Medicana International İstanbul Hastanesi iş birliğiyle gerçekleşen projeyle farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, "Kanser sinsi ve diğer hastalıklar gibi çok önceden kendini belli eden bir hastalık değil. Erken teşhis için belirli bir sıklıkla kontrollerimizi yaptırıyor olmamız lazım. Tedavi sürecini hastayla beraber takip eden yakınların da moral bozukluğu yaşamasının hastaya hiçbir faydası olmuyor. Kanser grip gibi bir hastalık, ilk önce kendimize dikkat edeceğiz" dedi.

"BEN DE KANSERİ İYİ BİLENLERDENİM" 3 yıl önce kanser olduğunu konserde öğrenen sanatçı Nilay Döldöş, tedavi sürecinde moralin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben kanseri çok iyi bilenlerdenim. Çok gülün ve moralinizi yüksek tutun. Kanser değil, biz güçlüyüz" dedi. Döldöş, hasta yatağında bile böyle projelere destek vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi ve şöyle devam etti: "Kanser olduğumu ilk duyduğum zaman hayatım yıkıldı ama müzik olduğu için yenilemezdim, savaş vermem gerekiyordu ve sorumluluklarım vardı. Hasta yatağımda böyle projelere destek vermem gerektiğini ve insanlara canlı bir örnek olmayı düşündüm. Ben kemoterapi aldığım gün bile sandalyede koromu yönettim. Ben biraz daha savaşçı ruhluyum ve bu savaşın kazananı ben oldum. Çok gülün, her şeye karanlık bakmamak lazım. Umut ve moral çok önemli. İçimdeki müzik aşkıyla ben daha şanslıydım. Kanser değil, biz güçlüyüz. Bunu beynimize işlememiz gerekiyor. "Kanseri en iyi ben bilirim" projesi kapsamında çok güzel bir gece oldu. Umarım hasta yakınlarına güzel bir moral, umut ışığı ve farkındalık oluşturmuştur."