Kanser, dünyadaki ölüm nedenleri arasında halen ilk sırada

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala, kanserin dünyada ölüm nedenleri arasında hala ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Op, Dr. İlker Pala, kanserin günümüzde hızla yaygınlaştığını dile getirerek, modern çağın korkutucu hastalığı olduğunu ifade etti. Kanseri, modern çağın vebası olarak da tanımlayan Pala, "Uzun yıllardır var olan hastalık son dönemde yaşam biçimi, sağlıksız beslenme, kirlilik gibi birçok nedenden dolayı daha sık görülmeye başlamıştır. Kanser, vücutta hücrelerde başlayan bir hastalıktır. Sağlıklı bir hücre gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölünürken, kanser hücreleri kontrolsüz bölünüp çoğalır. Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluşturur, tümörler normal dokuları sıkıştırabilir, içine sızabilir ya da tahrip edebilir. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir ve organların işlevini yapmasını engeller" dedi.

Farklı kanser türlerinin bulunduğunu, hepsinin ortak noktasının kanser hücrelerinin anormal olması ve kontrolden çıkması olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Pala, bununla birlikte kanser çeşitleri arasında farklılıklar bulunduğunu dile getirdi. Bazı kanser türlerinin hızlı yayıldığını, bazılarının ise erken evrede teşhis edilmesi ile tedavi edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden Op. Dr. Pala, bu nedenle tedavide erken teşhisin önemli olduğunu ifade etti.

"Belirtileri erken fark etmek hayati önem taşır”

Kanserin belirtilerini bilmenin hastalığın erken teşhisi açısından önemli olduğunu belirten Op. Dr. İlker Pala, kanser belirtileri ile ilgili ise, "Her kanserin farklı belirtileri vardır. Kanserin belirtileri organlara göre değişmekle birlikte, ağrı, şişlik, kilo kaybı, halsizlik, yüksek ateş, vücutta oluşan kitleler, dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik, ciltte değişiklikler, sürekli öksürük olarak kendini gösterebilir. Ülkemizde erkeklerde akciğer, prostat kanseri, kadınlarda ise meme ve rahim kanseri en çok görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Kanseri erken fark etmek tedavi açısından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"Kanseri tek nedene bağlamak yanlış"

Kanseri tek bir nedene bağlamanın yanlış olduğunu dile getiren Op.Dr. İlker Pala, “Birçok kanser türü var. Her kanseri oluşturan da farklı faktörler var. Genetik faktörlerin yanı sıra, yanlış beslenme, fazla kilolar, aşırı alkol tüketimi ve çevresel etkenler kanser için risk oluşturan faktörler. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve enfeksiyonlardan korunma gibi sağlıklı yaşam davranışlarının benimsenmesi ile kansere yakalanma riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kişinin hayat kalitesini düşüren kanserin tarama programları sayesinde erken teşhis edilebilmekte olduğunu anlatan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala, “Erken teşhis ve tedavi alanlarında son yıllarda büyük gelişmeler oldu. Her ne kadar kanser tanısı konan kişi sayısı artsa da, teknoloji ve tıp alanında yaşanan hızlı gelişmelerle tedavi ile hayatta kalan kanser hastası insan sayısı da artmaktadır. Zamanla bu hastalıktan kurtulanların sayısı daha da artacaktır.

Yeter ki teşhis için geç kalınmasın" diye konuştu.