Kanser Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi

Balıkesi’in Edremit ilçesinde Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Kanser Haftası nediyle hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlendi.
Akçay Mahallesindne gerçekleşen etikliklerde halk oyunları gösterileri, canlı müzik sunulmarı ardından vatandaşlara kurulan tanıtım masalarında broşürler dağıtıldı ve erken teşhisin önemi anlatıldı. Daha sonra Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe’nde katılımıyla kanserde farkındalık oluşturmak için kordonda yürüyüş etkinliği düzelendi.
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