Kanser Haftasında Sağlıkçılar Farkındalık oluşturdu

Kilis’te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kanser Haftası olması nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanserden korunmanın yolları, kanser tanısının konmasında erken teşhisin önemi ve KETEM faaliyetlerinin anlatıldığı halk eğitimi semineri düzenlendi. Ayrıca Cumhuriyet Meydanında stant açılarak halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserinin kanser tarama programı kapsamında KETEM ve Aile Hekimlerince ücretsiz olarak tarandığının altı çizilerek, meme kanseri taraması için 40-69 yaş aralığındaki kadınların her 2 yılda bir manografi çekilmesi, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş aralığındaki kadınların 5 yılda bir HPV testi yaptırması ve kalın bağırsak kanseri taraması için 50-70 yaş aralığındaki tüm bireylerin 2 yılda bir dışkıda gizli kan testi yaptırması gerektiği anlatıldı.

Lise öğrencilerinden kanserden korunmak için yaşam tarzlarına ve beslenmelerine özen göstermeleri gerektiği, ailelerindeki ve çevrelerindeki yetişkinleri kanser taramaları için KETEM’e yönlendirmelerinin önemli olduğu vurgulandı.