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Kanser hastaları dikkat! Kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada 'İnşallah önümüzdeki dönemde kanser cerrahisini de fark ücreti alınmayan hizmetler arasına alacağız. Bunun hazırlıklarını da yaptık' ifadelerini kullandı.

Kanser hastaları dikkat! Kanser cerrahisinde fark ücreti alınmayacak

Ayrıntılar geliyor...

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kanser hastası kanser kanser cerrahisi Jülide Sarıeroğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yuuuuuhhhhh....seçime 10 gün kala mı....lanetliyorum
vay be insan sağlığını düşünmeniz için seçim olması gerekiyormuş demek ki. yapmadığınız kalmadı şu seçimler yüzünden. madem vardı böyle imkanlarınız, madem imkanlarınız zorlanabiliyordu da neden seçim yatırımı olarak yapmayı tercih ettiniz ? neden normal bir hizmet olarak vermediniz ? oy moy yok kardeşim ak partiye bu saatten sonra. kan değişimine ihtiyaç var. bitirdiniz ülkeyi.
hirsiz bedasa care bulun 20 tl elekrotik kullaniyprsun 20 tl dağıtım bedeli aliyorlar kendiniz gibi birini buldunuz milleti yoluyorsunuz
Suriyeli bakacağınız parayla yapsaydınız şimdiye kadar aklınız nerdeydi.
Keşke her sene seçim olsa,vaatler,imar affı,ikramiye,derece-kadro,memur alımı,bedava çay-kek. v.b....
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