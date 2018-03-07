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Kanser hastaları horon oynayıp, dans etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından düzenlenen etkinlikte, kanser hastaları, yakınları, hemşireler ve doktorlar müzik eşliğinde dans edip, horon oynadı.

Kanser hastaları horon oynayıp, dans etti

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından düzenlenen etkinlikte, kanser hastaları, yakınları, hemşireler ve doktorlar müzik eşliğinde dans edip, horon oynadı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından 'Sevgi Günü' programı düzenlendi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çalan canlı müzik eşliğinde onkoloji kliniğinde tedavi gören hastalar ve yakınları ile sağlık çalışanları gönüllerince eğlendi. Hastalar, yakınları, hemşireler ve doktorlar hep birlikte müzik eşliğinde dans edip, horon oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik ikramın ardından sona erdi.
Etkinliği her yıl yaptıklarını belirten Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, "Kanser hastalarımıza hayatın devam ettiğini, bu hastalığın diğer hastalıkların dışında bir hastalık olmadığını, artık tedavi edilebildiğini, önemli olan normal hayatın, sürecin devam ettiğini hatırlatmaya çalıştık. Burada hem müzikle tedavilerine katkı sunmak hem de eğlenmelerini sağlamak istedik. Onlar eğlendikçe biz çok daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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Kanser hastaları horon oynayıp, dans ettiKanser hastaları horon oynayıp, dans ettiKanser hastaları horon oynayıp, dans ettiKanser hastaları horon oynayıp, dans etti

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