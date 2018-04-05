HABER

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar palyaçolarla moral buldu.Adana Şehir Hastanesi Kanser Haftası nedeniyle tedavi sürecinden geçen hastalar ile hasta yakınlarına destek olmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Adana Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar palyaçolarla moral buldu.
Adana Şehir Hastanesi Kanser Haftası nedeniyle tedavi sürecinden geçen hastalar ile hasta yakınlarına destek olmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğini ziyaret eden palyaço kostümlü gönüllüler yatarak tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.
Gönüllü palyaçoların sürpriz ziyareti karşısında sevinen çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Girdikleri her odadan kahkahalar yükselmesini sağlayan palyaçolara ilgi yoğun olurken, unutamayacakları bir gün yaşayan çocuklar bol bol fotoğraflar çektirdi.

Bu çocuklar mutlu olmalı
Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik sorumlusu Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, kanser hastası çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değdiğini belirterek, “Burada, her gün zorlu tedavi süreçlerine maruz kalan çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Kanser hastası çocukların tedavi sürecinde güçlü olmalarının sağlanması adına bu tarz faaliyetlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küpeli, “Biliyorsunuz bu çocukların mutlu olması gerekiyor. Hastalarımız palyaçoları gördüğünde moral olarak düzeliyor, kendilerini daha iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşı resimlediler
Etkinlikler kapsamında Adana Şehir Hastanesi Kemoterapi Kliniği ise, Tıbbi Onkoloji Klinik sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil’in başkanlığını yürüttüğü Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki ortaokullar arasında düzenlenen “Kanseri Yenebiliriz” konulu resim yarışmasına katılan eserlerin sergisine ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Timuçin Çil ve Opr. Dr. Sevda Baş’ın öncülüğünde düzenlenen ve birinciliği Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencisi Sena Nur Contarlı, ikinciliği Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencisi Buket Cengiz, üçüncülüğü Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Pınar İnceuzun, dördüncülüğü ise Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu öğrencisi Kübra Türhan’ın elde ettiği yarışmaya katılan eserler Adana Şehir Hastanesi Kemoterapi Kliniği girişinde hasta ve yakınları ile hastane personelinin izlenimine sunuldu.
Prof. Dr. Çil, yarışma ve sergiyi düzenlemekteki amaçlarının toplumun tüm kesiminin kansere karşı bilinçlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, bu tür sosyal etkinlikleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Farkındalık oluşturan konferanslar
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerlerle ise kanser ve mücadelede konusunda toplumsal farkındalık oluşturuldu. Genel Cerrahi Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Oktay İrkörücü tarafından gerçekleştirilen, ‘Meme Kanseri ve Kadın’ konulu söyleşi ve Tıbbi Onkoloji Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil’in moderatörlüğünde düzenlenen, Doç. Dr. Berna Duman ve Dr. Önder Tuğal’ın konuşmacı olduğu ‘Meme Kanserli Hasta ve Hasta Yakını Eğitim ve Destek Toplantısı’nda kanserden korunmanın yolları, erken teşhis, tedavi süreci ve sonrasında yapılması gereken konular ele alındı.

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.