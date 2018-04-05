Kanser hastası çocuklar palyaçolarla güldü

Adana Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar palyaçolarla moral buldu.

Adana Şehir Hastanesi Kanser Haftası nedeniyle tedavi sürecinden geçen hastalar ile hasta yakınlarına destek olmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğini ziyaret eden palyaço kostümlü gönüllüler yatarak tedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.

Gönüllü palyaçoların sürpriz ziyareti karşısında sevinen çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Girdikleri her odadan kahkahalar yükselmesini sağlayan palyaçolara ilgi yoğun olurken, unutamayacakları bir gün yaşayan çocuklar bol bol fotoğraflar çektirdi.

Bu çocuklar mutlu olmalı

Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik sorumlusu Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, kanser hastası çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değdiğini belirterek, “Burada, her gün zorlu tedavi süreçlerine maruz kalan çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kanser hastası çocukların tedavi sürecinde güçlü olmalarının sağlanması adına bu tarz faaliyetlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Doç. Dr. Küpeli, “Biliyorsunuz bu çocukların mutlu olması gerekiyor. Hastalarımız palyaçoları gördüğünde moral olarak düzeliyor, kendilerini daha iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.