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Kanser kronik bir hastalık haline gelecek

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 13:12 | Son Güncelleme

Son yıllarda gelişen tıbbi teknoloji sayesinde, bazı kanser türlerinde yaşam süresinin uzadığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.

Kanser kronik bir hastalık haline gelecek

Son yıllarda gelişen tıbbi teknoloji sayesinde, bazı kanser türlerinde yaşam süresinin uzadığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, söz konusu gelişmelerle kanserin kronik bir hastalık haline geleceğini söyledi.
Son yıllarda teknolojide kaydedilen umut verici gelişmelerle birlikte özellikle metastatik kanserlerde yaşam sürelerinin artık aylarla değil yıllarla ifade edilecek derecede uzadığını belirten Prof. Dr. Büyükçelik, “Gelişmeler, bir taraftan hastalığın teşhisini daha erken dönemlere taşıdı, diğer taraftan ileri evre hastada daha iyi etki göstermesini sağladı. Bu sayede, daha iyi tolere edilebilir yan etkilerle tedaviler daha uzun süre uygulanabilir hale geldi” dedi.

Daha fazla tedavi seçeneği var
Söz konusu gelişmelerle kanserin kronik bir hastalık haline geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Büyükçelik, “Tedavi alternatifi olmayan kanser türlerinde bile artık birden fazla tedavi seçeneklerimiz bulunuyor. Her geçen gün de yeni tedavi seçenekleri bu sürece ekleniyor. Yakın bir gelecekte kanserin kontrol edilebilir kronik bir hastalık haline geldiğini görebileceğiz” diye konuştu.

"Sağlıklı kişilerle kanserli hastalar arasında fiziki açıdan fark kalmadı"
Artık etrafımızda gördüğümüz ve kanser tedavisi alan hastaların fiziki görüntülerinin de sağlıklı kişilerle aynı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Büyükçelik, ülkemizde en sık rastlanan bazı kanser türlerindeki ilerlemelere dair şunları söyledi:

Meme kanseri daha erken teşhis edilebiliyor
“Meme kanseri alanındaki en önemli gelişmelerin başında erken tanı olanakları geliyor. Düzenli sağlık kontrolleri ve mamografi çekimleriyle meme kanseri tanısı artık çok daha erken evrelerde konabiliyor. Bununla birlikte özellikle meme kanserinin genetiği anlaşıldıkça, hem tedavi seçenekleri çeşitlendi, hem de kişiye özel tedavinin önemi daha da arttı. Akıllı moleküller ve hormonal tedavi seçenekleri gelişmelerin başında geliyor. Ayrıca, meme kanseri tedavisinde önemli bir yer tutan cerrahi ve radyoterapi tekniklerindeki ilerlemeler de şifaya kavuşan hasta sayısını artırıyor. Metastatik hastalıkta özellikle de ileri evrede artan tedavi seçenekleriyle hastalar yıllarca yaşayabiliyor.”

Akciğer kanserlerinde yaşam süreleri uzadı
“Akciğer kanserinde, özellikle adenokanserde kemoterapide, hedefe yönelik ve imminuterapideki yeni gelişmeler gözleniyor. Yaşam kayıplarına neden olan kanserler arasında ilk sırada yer almasına karşın akciğer kanserinde de yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabildi.”

Kolon kanserinde bölgesel tedavi seçenekleri arttı
“Hem kadınlar, hem de erkekler için önemli olan kolon kanseri konusunda bilinç düzeyinin artmasıyla düzenli kontrollere daha çok önem verildiği görülüyor. Bununla birlikte, kolon kanserinde bölgesel tedavi seçeneklerindeki gelişmeler, akıllı ilaçların yoğun ve başarılı bir biçimde kullanılması ile bu hasta grubunda da yaşam süresi artıyor. Aynı zamanda hastalardaki tam şifa oranlarının da yükseldiği gözleniyor. Melanom denilen cilt kanseri, böbrek kanseri ve diğer kanserlerde de benzeri iyileşmeler yaşandı.”

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