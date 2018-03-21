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Kanser onun için 'iyi ağırlanması gereken ağır misafir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 4 ay önce meme kanseri tanısı konulan Songül Tezel (35), hastalığı "Ağır bir misafirim geldi, iyi ağırlamam lazım" sözleriyle tanımlıyor.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 4 ay önce meme kanseri tanısı konulan Songül Tezel (35), hastalığı "Ağır bir misafirim geldi, iyi ağırlamam lazım" sözleriyle tanımlıyor. Tezel, hastalığı yeneceğine dair inancını kaybetmiyor. Antalya'da oturan, 7 ve 8 yaşında iki çocuk annesi Songül Tezel, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 4 ay önce hastaneye başvurduğunda, yapılan tetkik ve tahliller sonucu meme kanseri olduğunu öğrendi. İlk anda şok yaşasa da ailesinde kanser bulunduğu için hastalığını soğukkanlılıkla karşılayan Tezel, 'ağır bir grip' olarak kabul etti. Tezel, 13 yıl önce meme kanseri tanısıyla tedavi edilen ve şu an sağlık durumu iyi olan ablası E.S.'yi (38) düşününce moralini yüksek tuttu. 'KANSERİN ÇÖZÜMSÜZ HASTALIK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM' Kanseri "Ağır misafirim geldi, iyi ağırlamam lazım" sözleriyle tanımlayan Songül Tezel, “Bu da geçecek. Kanserin çözümsüz bir hastalık olduğunu hiç düşünmedim. Aklıma bile gelmedi. Ağır misafir geldi, ağırlaması da ağır olacak. Güzel ağırlamak lazım. Ben de güzel ağırladığımı düşünüyorum" dedi. Kanseri tetikleyen tek şeyin üzüntü ve stres olduğuna inandığını belirten Tezel, “Benim hastalığımı üzüntü tetikledi. Ben buna inanıyorum. Hem ailesel hem maddi ağır bir süreç yaşadım. Bu sürecin sonucu hastalık. Çünkü ben duygularımı içimde yaşayan biriyim. Dışa belli etmiyorum, çünkü güçsüz durmayı sevmiyorum. Dert yanıp insanlar karşısında acınası durumda olmak istemedim hiçbir zaman. Sağlık yerinde olduğu sürece sorunların bir şekilde atlatılacağına inananlardanım" diye konuştu. 'ARTIK HAYATIMI YAŞAYACAĞIM' Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4'üncü kür kemoterapi alan Songül Tezel, 1 yıl boyunca akıllı ilaç tedavisi göreceğini dile getirdi. İlk kemoterapide saçlarının dökülmeye başladığını, 7 yaşındaki oğlunun kendisini saçsız görmemesi için peruk taktığını anlatan Tezel, sağlığına kavuştuktan sonraki en büyük hayalini ise şöyle aktardı: “Sağlığıma kavuştuktan sonra dışarı çıkıp, daha fazla oksijen almak, güneşin, yağmurun, soğuğun, eser rüzgarın dahi tadını çıkarmak istiyorum. Çocuklarımla daha fazla vakit geçirip onları daha fazla koklamak istiyorum. Çünkü bu süreçte onlar çok annesiz kaldılar. İlacın yan etkilerinden dolayı ister istemez çocuklarımla ilgilenemedim, muhatap olamadım. Bu hastalığı atlatır atlatmaz sadece hayatımı yaşayacağım, hiçbir şey düşünmeyeceğim ne maddi ne manevi."

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