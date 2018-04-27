"Kanser tedavisi için önemli bir adım"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, kanserin yayılmasına yol açan tümör hücrelerini tespit eden Belçikalı araştırmacıların, çalışmasını değerlendirdi. Çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Erözenci, “Henüz deney aşamasında, insan kanser hücreleri üzerinde de aynı bulgular elde edilirse, hedefin hedefine yönelik tedavi uygulanabilecek” dedi. Prof. Dr. Erözenci, kanserin nedeni ve tedavisine ilişkin çalışmalardan sonuç almanın uzun bir süreç gerektirdiğine dikkat çekerek, ‘kanserin tedavisi bulundu’ demek için çok erken vurgusunu yaptı.

Özgür Brüksel Üniversitesi, Katolik Leuven Üniversitesi ve Erasmus Hastanesi’nden 25 doktorun yer aldığı çalışma uzun süre önce başladı. Prof. Dr. Cedric Blanpain, kısa süre önce kanserin metastaz yapmasına yol açan tümör hücrelerini belirlediklerini açıkladı. Çalışmanın detaylarını ve sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, “Bu sadece deri ve cilt kanseri üzerinden yapılmış bir çalışma. Ana kanser hücresiyle metastaz dediğimiz hücrelerin farklı olduğunu gösteriyor. Hayvanlar üzerinde deneyleri yapılmış ama insanlar üzerindeki etkisini henüz bilmiyoruz, insanlar üzerindeki etkisi de hayvanlardaki gibi olacak mı görmek lazım” dedi.