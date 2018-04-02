"Kanser tedavisinde marka il olmak istiyoruz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentin organ bağışında 6 yıldır Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Artık kanser taramalarında ve tedavisinde de marka il olmak istiyoruz." dedi.

Dr. Akan, Kanser Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, kanserin, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Bursa'da beş tane Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) bulunduğunu belirten Akan, "Bir tane de mobil tır var. Bu ekiple birlikte meme kanseri, rahim ağzı, kolorektal kanser taramalarında, 2017 yılında toplam 80 bin tarama yapmışız. 80 bin tarama Bursa için çok iyi bir rakam." diye konuştu.

Akan, kanserin en önemli ölüm nedenlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hafta özellikle üç kansere dikkat çekmek maksadıyla, etkinliklerin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacağız. Amacımız, genelde kansere, özelde ise meme ve rahim ağzı kanseri ile kolorektal kanserlere dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu üç kanser çeşidi, ülkemizde en çok görülen kanserlerden sadece üçü. Dolayısıyla bizim bu konuda dev adımlar atmamız gerekiyor. Vatandaşımızı bilinçlendirmemiz ve bu konuda farkındalık geliştirmemiz gerekiyor ki erken teşhis ile kanserin önüne geçebilelim."