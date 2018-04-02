Kanserde erken teşhis hayat kurtarır

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, kanser taramalarının çok önemli olduğunu hatırlatarak erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

1-7 Nisan tarihlerinde Kanser haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Dr. Değirmencioğlu, Kanserin sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problem olduğunu belirtti.

Değirmencioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘‘Her yıl dünyada 12 milyon kişi kanser hastalığına yakalanmakta ve 7.6 milyon kişi de bu hastalıktan ölmektedir. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklı kanser mücadele stratejileri oluşturulmaktadır. Kanser sadece bir sağlık sorunu değil, sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problemdir. Her yaşta ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönelik bilincinin arttırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Bu sayede kanserle savaşa yönelik ilginin ve farkındalığın canlı tutulması amaçlanmaktadır”

Kanser tarama ücretsiz

Niğde KETEM’de taramaların Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Değirmencioğlu, vatandaşları tarama için merkeze davet etti. Değirmencioğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Merkez ve İlçe köylerden tarama yaptıracak kişiler Merkez Dışarı Camii arkasındaki KETEM’e Müdürlüğümüze ait araçlarla taşınıp ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak taramaları yapıldıktan sonra ikametlerine götürülmektedir. Meme Kanseri için 40-69 Yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir klinik meme muayenesi ve mamografi taramaları yapılmaktadır. Serviks (Rahim ağzı) Kanseri için 30-65 Yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV- DNA Testi taraması yapılmaktadır. Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanseri taraması 50-70 Yaş arasındaki kadın ve erkeklerde, 2 yılda bir olmak üzere Gaitada Gizli Kan (GGK) testi ile yapılmaktadır. Kanser hastalığına karşı mücadelede erken teşhis dolayısıyla kanser taramaları’nın çok önemli olduğunu belirterek, halkımızı ücretsiz olarak taramalarını yaptırabilecekleri KETEM(Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.