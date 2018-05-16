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Kanserde erken teşhisin önemi "kuşdili" ile vurgulandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Giresun'da kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan kamu spotunda köylüler "kuşdili"ni kullandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak amacıyla "kuşdili" ile kamu spotu hazırlandı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi işbirliğinde bir kamu spotu çekildi. Çanakçı ilçesi Kuşköy'de yaşayanların oynadığı kamu spotunda, kanser erken teşhisi için sağlık merkezine vatandaşları taşıyacak aracın köye gelişi kuşdili ile duyuruldu.

Bunu haber alan köydeki kadınlar da yine birbirleriyle kuşdili ile iletişime geçerek aracın köy meydanında beklediğini aktardı.

Kamu spotunun sonunda ise bir çocuk "Kanserden korkma, sakın geç kalma erken gel" sloganını kuşdili ile ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kamu spotunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan kuşdili kullanıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
giresun kanser erken teşhis Kuşdili Tarama

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