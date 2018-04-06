"Kanserde kişiye özel beslenme tedavi sürecine destek oluyor"

İSTANBUL, (DHA) Medicana Bahçelievler Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Fatmagül Öztürk kanser tedavisi sonrasında beslenmenin çok önemli olduğunu açıkladı.

İdeal kiloda olmanın ve bu kilonun korunmasının çok önemli olduğunu belirten Öztürk, kanser tedavisinde beslenme ile ilgili olarak şunları söyledi: "Günümüzde kanser hastalarının birçoğunda beslenme yetersizlikleri görülmekte. Bu durum tedavi sürecinde kullanılan ilaçların, alınan kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin yan etkileri olarak ya da tümörün oluşturduğu mekanizma yüzünden yaşanan iştah kaybının sonucu olarak karşımıza çıkar. Beslenmenin iyi olmaması sadece kanser değil tüm hastalıkların tedavi sürecinin uzamasına ya da tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur."

VÜCUT DİRENCİNİN DÜŞMEMESİ İÇİN BESLENME PLANI ÖNEMLİ

Kemoterapi ve Radyoterapi tedavisi sırasında bulantı, kusma, ishal, kabızlık, gaz, şişkinlik, kansızlık, tat alma duyusunda bozulma gibi yan etkilerin ortaya çıktığını söyleyen Öztürk, beslenmenin etkisi ile ilgili ipuçları verdi ve şunları söyledi: "Hastanın yutma güçlüğü varsa yutmayı kolaylaştırıcı ürünler, kilo kayıp düzeyi hastada son 3 ayda yüzde 10 ve üzerinde ise özel gıda takviyeleri ile desteklemek gerekiyor. Ağız içinde yara oluştu ise domates çorbası, domatesli gıdalar, salça ve salçalı gıdaların tüketilmemesi, yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin çok sıcak ya da çok soğuk olmaması, turşu, aşırı tuz, kolalı ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerekmekte. Ağızdaki yara durumuna göre gıdanın yumuşaklığı ve kıvamı konusunda yine yönlendirmek mümkün. Vücut direncinin düşmemesi için iştahsızlığın olduğu dönemde kişiye özel beslenme planının oluşturulması ve takibi önem arz eder."