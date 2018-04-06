Kanserden korkma; geç kalma, sağlıklı kal

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi.

Kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla İstanbul Gerçek Sosyete Pazarı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara kanserden korunma ve erken teşhis yöntemlerini anlatan Dr. Süreyya Polat, “Kanserle ilgili farkındalık oluşturmak için burada bazı taramaları yapıyoruz. Halkı bu konuda aydınlatacak bilgiler veriyoruz. Kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra dünyadaki 2. ölüm nedenidir, toplumsal sağlık sorunudur. Bunun için biz kanserde önce korunma yollarına gidiyoruz. Tütünden uzak durarak alkol kullanımını bırakarak sağlıklı beslenerek ve düzenli fiziksel aktivite yaparak buna başlayabiliriz. Daha sonra düzenli sağlık taramalarının yapılması lazım. Bu da erken teşhis demek, tedavi şansının artması demek. Erken teşhis bize sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunuyor. Halkımıza sağlık taramalarının nerelerde, nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Şuanda ülkemizde tüm illerde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) var. Buralarda ücretsiz taramalar yapılmakta. Erken teşhis çok önemli bu anlamda. Hem kadınlarda hem erkeklerde kanser görülmesi yaygın. Kadınlarda daha çok görülen meme kanseri, akciğer kanseri, rahim ağzı kanseri, kolorekter kanser, troid kanseridir. Şu anda tarama olarak uluslararası standartlarda meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması, kolorekter kanser taramaları yapılmakta. KETEM’lerde bu ücretsiz hizmet olarak verilmektedir. Ne sıklıklar hangi yaş aralıklarının bu taramaların yapması gerektiğini anlatıyoruz. Erkekler de prostat kanseri, akciğer kanseri, kolorekter kanser görülüyor” şeklinde konuştu.

Meme kanseri taramasının 40-69 yaş, rahim ağzı kanseri taramasının 30-65 yaş, kolorekterün 50-70 yaş arasında yapıldığını kaydeden Dr. Polat, bu taramaların düzenli olarak tekrarlanması gerektiğinin altının çizdi.

Standı ziyaret eden Hayriye Gülben, kanseri 15 yıl önce yendiğini ve kanserden korkulmaması gerektiğini vurguladı. Erken teşhisin önemine değinen Gülben, sağlıklı beslenme ve spor yapmak gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte yapılan aktivite ve çalışmaları anlatan sağlık görevlisi ise, bilgilendirici broşürler dağıttıklarını, yaka broşları ve canlı çiçeklerden verdiklerini dile getirerek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ufak yarışmalar düzenlediklerini kaydetti.