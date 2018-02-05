Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun

Samsun’un Atakum ilçesinde bir hastanede “4 Şubat Dünya Kanser Günü” nedeniyle onkoloji hastalarına moral günü düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla onkoloji hastalarına moral günü yaptı. Hastane Başhekimi Dr. Adem Dirican, Başhekim Yardımcıları Yrd.Doç.Dr.Hamit Öztürk, Uzm.Dr.Yüksel Oltulu ve Yrd.Doç.Dr.Muhammet Ali Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Enver Bilgici, Medikal Onkoloji Kliniğinden Yrd.Doç.Dr.Dilek Erdem ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa Kemal Gül, Radyasyon Onkolojisi Kliniğinden Yrd.Doç.Dr.İbrahim Barış Okumuş’un da hastalarla sohbet edip hediyeler dağıttığı etkinlikte, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen bir toplum problemi olduğu vurgulanarak, erken tanı, sevgi, cesaret, güç ve azmin kanseri yenmede önemli etkenler olduğu konularına değinildi.