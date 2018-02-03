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Kanserden korunabilmek için tavsiyeler

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 13:18 | Son Güncelleme

Onkoloji Uzmanı Doç Dr.

Kanserden korunabilmek için tavsiyeler

Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Nilüfer Avcı, erkeklerde karaciğer kadınlarda ise meme kanserinin en sık rastlanan tür olduğunu söyleyerek kanserden korunmak için tavsiyelerde bulundu.
Kansere yakalanmaktan çok korunma yöntemlerinin önemine dikkat çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Nilüfer Avcı, "Kansere sebep olan faktörler genetik ve çevresel olarak ayrılmaktadır. Çevresel faktörlerin değiştirilebilmesine bağlı olarak kansere yakalanma oranı azaltılabilir. Erkeklerde karaciğer kadınlarda ise meme kanseri en sık rastlanan kanser türleri olarak gözlemlenirken bu sıralamayı kolon, mide ve prostat kanseri izlemektedir. Mevsiminde sebze meyve tüketimi ile et, süt, yumurta gibi proteinli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Direkt şeker içeren gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Sigara, alkol, asitli içecekler, işlenmiş gıdalar, konserve ürünleri ve tütsülenmiş gıdalardan da uzak durulmasında fayda vardır" dedi.
Güneşin en dik geldiği saatlerde koruyucu kullanmadan 30 dakikadan fazla ışınlara maruz kalmanın ve alüminyum içeren dermokozmetik ürünlerin cilt kanserlerine yol açabileceğini belirten Avcı, "Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle birlikte düzenli spor ve egzersiz yapmak kanser riskini azaltmaktadır. Genetik faktörlere bağlı olarak özellikle ailesinde meme, kolon, mide ve yumurtalık kanseri vakaları görülen elli yaş altı bireylerin mutlaka tetkik yaptırmaları gerekmektedir. Atık su ve çöplerin gelişi güzel atılmaması, hijyenik faktörlere dikkat edilmesi, üreticilerin gıdadan kıyafete kadar sağlık koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.
Avcı son olarak, "Kurumlar farkındalık amaçlı sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeli. Üreticilerin de tüketici dernekleri ile devletin koymuş olduğu üretim kurallarına uygun davranmalı" şeklinde uyarıda bulundu.

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