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Kanserden korunma yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:05 | Son Güncelleme

Doç.

Doç. Dr. Meral Günaldı, Küçükçekmeceli ebeveynlere kanserden korunma yollarını anlattı. Günaldı, dünyada her yıl 14 milyon insanın kansere yakalandığını, 8,2 milyon kişinin de kanserden hayatını kaybettiğini söyledi.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Hayriye Gök İlkokulu’nda düzenlenen söyleşiye katılan Doç. Dr. Meral Günaldı, ailelere kanserden korunma yollarını anlattı. Kanserin gerçek nedenlerinin tam olarak tanımlanamadığını ifade eden Günaldı, günümüzde kansere yakalanma nedenlerini ise şu şekilde sıraladı: ‘Sigara, Alkol, Yanlış Beslenme, Aşırı Güneş, Hareketsizlik, Radyasyon, Çevre Kirliliği, Genetik Ve Yaş’ İnsanlar yaş aldıkça kansere yakalanma ihtimallerinin arttığını belirten Günaldı, “Ben artık yaşlandım. Bu yaştan sonra başıma gelmez dememelisiniz. Yaşlandıkça insanın kanser olma ihtimali artıyor” dedi.
“Annelere büyük rol düşüyor”
Yanlış beslenmenin çocuk yaşta edinilen bir alışkanlık olduğunu da sözlerine ekleyen Ünaldı, burada annelere büyük görev düştüğünü söyledi. Günaldı, “Yanlış beslenme yüzde yüz neden olmasa da kansere yakalanmada büyük katkısı var. Fastfood, boyalı ürünler, işlenmiş gıdalar, tek yönlü beslenme olmamalı. İnsanlar genelde bu tür beslenmeye çocuk yaşta alışıyor. Çocuklarımızı sağlıklı, bitkisel gıdalarla beslemeliyiz. Burada annelere çok büyük rol düşüyor” diye konuştu.
“Kansere karşı çocuklarınızı karanlıkta uyutun ”
Çocukların karanlıkta yatmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Günaldı, anneleri “Yapılan bir araştırmaya göre gece çalışıp gündüz aydınlıkta uyuyan insanlar gece uyuyan insanlara göre daha fazla kansere yakalandı. Karanlıkta uyuyunca melatonin hormonu salgılanıyor. Bu hormon hücrelerimizi koruyor. Bu nedenle çocuklarınızı karanlıkta uyutun” diyerek uyardı. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü de kaydeden Doç. Dr. Meral Günaldı, annelere her fırsatta kendilerini muayene etmeleri gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Meral Günaldı, program sonunda ise katılımcıların sorularını yanıtladı.

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