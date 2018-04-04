HABER

Kansere dikkati çekmek için balon uçurdular

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Bursa'da Kanser Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı balonlar gökyüzüne bırakıldı, motorize polis ve UMKE ekipleri "farkındalık" turu attı

Bursa'da, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında "Kansere yol verme, yarınlar seninle" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 10 motosikletli polis timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 3 motosikletli personel ile sağlık çalışanları bir araya geldi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Esma Kuzhan, burada yaptığı konuşmada, kansere dikkati çekmek bir araya geldiklerini söyledi. Kanserin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm sebepleri arasında ikinci sırada bulunduğunu anımsatan Kuzhan, şöyle konuştu:

"Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kanserle karşılaşıyor, 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle zor, meşakkatli tedavisi olan bu hastalığa yakalanmadan önce önemli olan korunmak ve erken teşhistir. Kanserden korunmak için, sağlıklı ve dengeli beslenme, hareketli yaşam, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak gibi pek çok yapabileceğimiz konu var. Bu şekilde kanserin sebeplerinden yüzde 90 kurtulabiliyoruz. Erken teşhisle de kanserden büyük oranda kurtulabiliriz."

Konuşmaların ardından üzerinde "Erken teşhis hayat kurtarır" yazan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğe katılan motorize ekipler de kentin belli noktalarında "farkındalık" turu attı.

MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılarMHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kanser kanser haftası

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.