Kansere dikkati çekmek için balon uçurdular

Bursa'da, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında "Kansere yol verme, yarınlar seninle" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı balonlar gökyüzüne bırakıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 10 motosikletli polis timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 3 motosikletli personel ile sağlık çalışanları bir araya geldi.
İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Esma Kuzhan, burada yaptığı konuşmada, kansere dikkati çekmek bir araya geldiklerini söyledi. Kanserin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm sebepleri arasında ikinci sırada bulunduğunu anımsatan Kuzhan, şöyle konuştu:
"Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kanserle karşılaşıyor, 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle zor, meşakkatli tedavisi olan bu hastalığa yakalanmadan önce önemli olan korunmak ve erken teşhistir. Kanserden korunmak için, sağlıklı ve dengeli beslenme, hareketli yaşam, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak gibi pek çok yapabileceğimiz konu var. Bu şekilde kanserin sebeplerinden yüzde 90 kurtulabiliyoruz. Erken teşhisle de kanserden büyük oranda kurtulabiliriz."
Konuşmaların ardından üzerinde "Erken teşhis hayat kurtarır" yazan balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Etkinliğe katılan motorize ekipler de kentin belli noktalarında "farkındalık" turu attı.
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