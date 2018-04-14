Kansere karşı bilgilendirme sürüyor

Kilis İl sağlık Müdürlüğü Kansere karşı bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Burak Toprak, KETEM personeli Büşra Kaçar ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi personelimiz Elif Eydemir tarafından kanserde erken tanının ve taramaların önemi ile ilgili Kilis Devlet Hastanesi ve Kilis Belediyesi Meslek Zenginleştirme Merkezi personeline bilgilendirme çalışmaları düzenlenerek konunun önemi bir kez daha vurgulandı.
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